Як мешканці Чорткова вміють добро робити

За ініціативи Центра соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Чортківської міської ради проведено благодійну акцію “Дорогою добра і милосердя”.

Спільними зусиллями у підсумку проведення акції “Дорогою добра і милосердя” було зібрано 17 тис. 039 грн.

На ці кошти закупили необхідне медичне обладнання для дитячого відділення Чортківської ЦРКЛ, а саме: пульсоксиметр Biomed, відсмоктувач Biomed, небулайзер LD-2106 та інші необхідні прилади.

Директор Центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Чортківської міської ради Руслан Пліщук передав медичне обладнання завідувачу дитячого відділення Чортківської ЦРКЛ Наталії Гладкій.

Збір коштів для придбання цих медичних приладів проходив з 16 по 29 квітня п. р. Зокрема, в закладах освіти, культури, торгівлі, а також під час проведення різноманітних масових заходів були встановлені скриньки для грошей.

У рамках цієї акції також відбувся благодійний концерт в приміщенні Чортківської музичної школи за участі її викладачів та вихованців.

До акції долучився і Чортківський районний комунальний будинок культури ім.К.Рубчакової.

Проведення такої акції, вкотре показало бажання і готовність жителів міста допомагати. Такі заходи об’єднують людей, наповнюють їх серця добротою та турботою про інших.

Організатори благодійної акції висловлюють слова глибокої вдячності усім, хто долучився до цієї важливої благородної справи – допомоги дітям задля їх здоров’я і щастя.