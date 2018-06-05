Вільних навчальних місць в одній з найоригінальніших шкіл Тернополя вже немає

Відповідно до наказу №367 від 16.04.2018 р. «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» сформовані списки майбутніх першокласників Тернопільського навчально-виховного комплексу “Школа-ліцей №6 ім. Назарія Яремчука”. Цьогоріч сюди набрали 132 першокласники. Вільних навчальних місць немає. Про це повідомляє адміністрація школи.

Очолює Тернопільський НВК “Школа-ліцей №6 ім. Назарія Яремчука” Олександр Остапчук, який свого часу був начальником управління освіти Тернопільської міської ради.

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