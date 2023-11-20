Як тернопільські служби борються з негодою

На дорогах області в першу негоду працюють 37 одиниць техніки, – повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

У ніч з 19 на 20 листопада 19 піскорозкидачів та 18 навантажувачів виїхали на державні дороги Тернопільщини. Розчищаємо покриття доріг від снігу та посипаємо протиожеледною сумішшю.

Наголосимо, що через повномасштабне вторгнення рф зимове утримання автошляхів здійснюється у новому режимі. Змушені надавати пріоритет дорогам міжнародного та національного значення, важливим для обороноздатності дорогам та гуманітарним маршрутам.

Під час екстремальних погодних умов ми виважено вводитимемо обмеження або заборони руху на державних дорогах.

З огляду на це особливо важливо не виїжджати у негоду без належної підготовки транспортного засобу.