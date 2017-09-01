Як у Чорткові борються з коксакі

За інформацією управління освіти, молоді та спорту відповідно до наказу управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради від 09.08. 2017 року № 184-од “Про попередження епідеміологічної ситуації з ентеровіросної інфекції” 25 серпня 2017 року головними спеціалістами, методистами управління, було вивчено питання щодо виконання профілактичних заходів, спрямованих на запобігання ентеровірусних захворювань в дошкільних навчальних закладах міста.

09 серпня Чортківським міжміськрайонним ДУ Тернопільської області лабораторним центром МОЗ проведено дезінфекцію приміщень усіх дошкільних закладів м. Чорткова деззасобом «Брильянтовий міг» (3,4г.).

Під час вивчення даного питання з’ясовано, що в усіх закладах міста з метою запобігання подальшого розповсюдження інфекції вжито ряд заходів:

щоденно у дошкільних закладах здійснюється вологе прибирання групових кімнат та приміщень з додаванням дезінфікуючих речовин (жавель-клейд і Бланідас-300);

посилено режими провітрювання і опромінення групових та спальних кімнат бактерицидними лампами;

систематично працівниками закладу проводиться дезінфекція обладнання, посуду, іграшок, санвузлів деззасобом «Жавель-клейд»;

старшими медичними сестрами та вихователями закладу здійснюється належний контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітей (миття рук після прогулянки, після ігор, перед їжею). Здійснюється дезінфекція рук дітей та персоналу препаратом АХД-2000;

під час ранкового прийому дітей вихователями і медичними сестрами проводяться бесіди з батьками про стан здоров’я дітей, здійснюється ретельний огляд шкірних покровів, зіву, вимірювання температури;

постійно ведеться санітарно-просвітницька робота з профілактики ентеровірусної інфекції з персоналом та батьками.

Щоденні консультації, групові та індивідуальні бесіди на теми гігієнічного виховання дітей, протиепідеміологічної тематики, формування здорового способу життя, розміщення інформації в батьківських куточках та куточках здоров’я, оформлення санбюлетнів, виготовлення пам’яток «Ентеровірусна інфекція та її профілактика».

У період з 25 липня по 25 серпня у ДНЗ міста зафіксовано 53 спалахи ентевірусного захворювання дошкільнят.

Станом на 25 серпня кількість хворих дітей у дитсадках міста становить 16.

За результатами вивчення документації, огляду групових та службових приміщень, відвідувань режимних моментів, бесід із дітьми, батьками та працівниками можна зробити висновок, що в усіх дошкільних навчальних закладах міста ведеться належна робота щодо проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання ентеровірусних захворювань.