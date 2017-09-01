З вини залізничників може виникнути масштабний колапс на Тернопільщині

31 серпня 2017 року за ініціативи голови Громадської ради при Тернопільській облдержадміністрації Валерія Федорейка відбулася зустріч із очільником області Степаном Барною щодо надзвичайно важливої проблеми для аграріїв області, які виростили у 2017 році рекордний урожай зернових.

З причин відсутності вагонів Укрзалізниці для перевезення зерна із елеваторів області українські зернотрейдери не можуть реалізувати договірні зобов’язання і своєчасно заплатити тернопільським виробникам зерна за поставлену продукцію.

Ці незрозумілі дії Укрзалізниці призводять до того, що кошти від вирощеного урожаю не надходять до обласного бюджету, а тому аграрії не мають змоги підготуватись до другої хвилі збору урожаю пізніх зернових. З вини залізничників може виникнути масштабний колапс в сільськогосподарському секторі економіки області.

Після проведення термінових зустрічей керівника області Степана Барни, голови Громадської ради Валерія Федорейка та представниками аграріїв досягнуто домовленості із керівництвом Укрзалізниці щодо розблокування рухомого складу, щоб своєчасно вивезти вирощений урожай згідно із договірними зобов’язаннями перед зерновими компаніями України.

Громадська рада при Тернопільській облдержадміністрації продовжує виступати активним чинником процесів підвищення ефективності дій органів виконавчої влади у проведенні необхідних економічних та соціальних реформ, захисті інтересів обласної громади, у тому числі і підприємців, які наповнюють бюджет області та створюють робочі місця