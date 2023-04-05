За березень на Тернопільщині поліцейські затримали 239 п’яних водіїв

Минулого місяця співробітники поліції оформили 11 846 адміністративних матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень: перевищення безпечної швидкості, порушення правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку, недотримання правил дорожнього руху пішоходами.

У березні на дорогах Тернопільщини трапилося 192 дорожньо-транспортних пригоди. З них 36 – з потерпілими, в яких 7 людей загинули та 41 – отримали травми.

Серед причин ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та дотримання безпечної дистанції та інтервалу.

Зареєстровано 17 аварій за участю нетверезих водіїв. У результаті цих автопригод 2 людей зазнали травм. Також поліцейські виявили на дорогах області 239 осіб, які сіли за кермо у стані сп’яніння. На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За керування автомобілем в стані сп’яніння передбачено 17 000 гривень штрафу з позбавленням права керування на 1 рік.

Поліцейські звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути відповідальними на дорогах та дотримуватися встановлених правил.