У Тернополі сім’ї, які постраждали від війни отримають грошові сертифікати на придбання продуктів

У Тернополі активно працює програма благодійного фонду Cesal (Мадрид, Іспанія) спільно з громадською організацією «Епіцентр дітям». Мета цієї програми – підтримка й надання психологічної і гуманітарної допомоги сім’ям з соціально незахищених категорій та внутрішньо переміщеним особам, які проживають у Тернопільській громаді.

«Під час війни дуже важливо піклуватись про людей, які тікали від жахів війни й втратили житло. Чимало громадян переїхали до нашого міста й зайшли тут прихисток. Дякую усім тернополянам, які продовжують надавати житло, допомагають з продуктами харчування, з роботою тощо, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Зараз дуже важливо, що у нас є надійні партнери серед місцевих, так і міжнародних організацій, які працюють над наданням допомоги переселенцям. Так, завдяки фонду Cesal сьогодні ВПО, які проживають у Тернополі мають можливість отримати сертифікати для придбання продуктів. Адже важливо, щоб категорія внутрішньо переміщених осіб могла соціалізуватися й почуватись повноцінними жителями нашого міста».

Як зазначають координатори ГО «Епіцентр дітям», першу частину допомоги, а саме – 605 сертифікатів номіналом 500 грн уже видали у лютому. У квітні заплановано видати понад 2000 таких сертифікатів для придбання продуктів. Сертифікат видається як на дорослого члена сім’ї, так і на дітей.

Загалом, за час роботи проєкту надано психологічну допомогу понад 350 особам, а також грошові сертифікати на загальну суму 1 302 500 грн на покупки продуктів та речей першої потреби для понад дві тисячі осіб, в тому числі дітям та їх сім’ям, особам пенсійного віку.