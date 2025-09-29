За вихідні на Тернопільщині патрульні виявили шістьох водіїв напідпитку

Протягом минулих вихідних інспектори патрульної поліції Тернопільщини задокументували 6 випадків керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

👮‍♂️ Усі порушники були відсторонені від керування, а на них складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Поліцейські нагадують, що керування автомобілем у нетверезому стані — це не лише грубе порушення закону, а й пряма загроза життю та безпеці інших учасників дорожнього руху.

📌 Відповідальність за ст. 130 КУпАП:

ч. 1 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

ч. 2 — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки (з оплатним вилученням ТЗ чи без) або адмінарешт на 10 діб;

ч. 3 — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією ТЗ або адмінарешт на 15 діб;

ч. 4 — штраф 34 000 грн або адмінарешт на 15 діб, з позбавленням права керування на 3 роки.

🚫 Не сідайте за кермо напідпитку!

Будьте відповідальними — від вашого рішення залежить не лише ваше життя, а й безпека оточуючих.