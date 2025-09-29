Троє людей загинули, п’ятеро травмовані: на дорогах Тернопільщини зросла кількість аварій

Упродовж 26–28 вересня на Тернопільщині сталося шість дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких троє людей загинули, ще п’ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості.

🚨 Смертельні аварії

Смертельні ДТП зафіксовані поблизу села Великий Кунинець Вишнівецької громади та в Тернополі.

📍 27 вересня, близько 20:30, поблизу села Великий Кунинець унаслідок зіткнення загинули водій мотоцикла та пішохід.

📍 28 вересня, близько 16:30, на вулиці Будного в Тернополі 44-річний водій Suzuki Grand Vitara не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, де автомобіль перекинувся. На місці події загинув 37-річний пасажир.

🚑 ДТП із травмованими

📅 26 вересня

У місті Чортків водій автомобіля Volkswagen Touran здійснив наїзд на 60-річного пішохода. Потерпілого госпіталізовано.

Близько 17:10 у Тернополі на вулиці Текстильній 42-річна водійка Ford Galaxy, жителька села Довжанка, не надала переваги в русі вантажівці Mercedes Atego, що рухалася головною дорогою. Внаслідок зіткнення жінку доставлено до лікарні.

📅 27 вересня

Близько 15:00 у Тернополі, на парковці біля ТРЦ «Подоляни», 32-річна водійка Audi A6 здійснила наїзд на 16-річного хлопця, який рухався на самокаті. Неповнолітнього госпіталізовано.

Близько 18:00 поблизу села Дзвиняч Заліщицької громади Hyundai Elantra зіткнулася з SEAT Alhambra. У результаті аварії 37-річна водійка та її 8-річна донька з Чернівців отримали травми й були доставлені до лікарні.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП.