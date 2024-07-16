Знову зміни у графіку відключень 16 липня
Увага! Зміни в ГПВ, буде застосовано 4 черги відключень одночасно протягом доби.
💡 У вівторок, 16 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень
⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
➡️ 00:00-01:00 5 черга
➡️ 00:00-03:00 1 черга
➡️ 00:00-04:00 3 черга
➡️ 00:00-05:00 6 черга
➡️ 01:00-07:00 4 черга
➡️ 03:00-07:00 2 черга
➡️ 04:00-09:00 5 черга
➡️ 05:00-09:00 1 черга
➡️ 07:00-11:00 6 черга
➡️ 07:00-12:00 3 черга
➡️ 09:00-13:00 4 черга
➡️ 09:00-14:00 2 черга
➡️ 12:00-15:00 1 черга
➡️ 12:00-17:00 5 черга
➡️ 13:00-16:00 6 черга
➡️ 14:00-19:00 3 черга
➡️ 15:00-18:00 4 черга
➡️ 16:00-20:00 2 черга
➡️ 17:00-21:00 1 черга
➡️ 18:00-22:00 6 черга
➡️ 19:00-23:00 5 черга
➡️ 20:00-24:00 4 черга
➡️ 21:00-24:00 3 черга
➡️ 22:00-24:00 2 черга
➡️ 23:00-24:00 1 черга