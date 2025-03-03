Тернопільський музей: виставки, майстер-класи та нові враження цього місяця
Тернопільський обласний краєзнавчий музей — найдавніший заклад культури та просвітництва в області, заснований 13 квітня 1913 року як Подільський музей. Музей розташований у спеціально спорудженій будівлі в центрі Тернополя на площі майже 1800 м². Експозиція налічує понад 150 тисяч експонатів, які відображають історію, культуру, природу та етнографію Тернопільщини.
Запрошуємо вас відвідати наші нові виставки та заходи:
- Виставка фондових матеріалів «Тарас Шевченко — геній українського народу»: до 211-річчя від народження Кобзаря (з 6 березня) — фоє.
- Виставка «Мереживо долі Кобзаря»: вишиті рушники та портрети до 211-ї річниці від народження Тараса Шевченка. Проєкт «Полотняний фольклор» (з 7 березня) — фоє.
- Майстер-клас «Історія давнього стібка»: 6 березня о 14:00 — актова зала.
- Виставка «Майстер пензля, слова і думки…»: до 85-річчя від народження Ігоря Дуди — фоє.
- Виставка «Здобуті ландшафти долі»: до 75-річчя професора Мирослава Сивого — відділ природи.
- Виставка «24 лютого. День, який змінив усе»: до 3-ї річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну — відділ новітньої історії.
- Виставка «Звучи, рідна мово!»: до Міжнародного дня рідної мови — фоє.
- Виставка «Літописець історичної минувшини Волинського краю»: до 120-річчя від народження Уласа Самчука — відділ новітньої історії.
- Виставка «Пам’ять та шана Героям Майдану»: до 11-ї річниці Революції Гідності — відділ новітньої історії.
- Виставка «Однині навіки єдина незалежна соборна Україна»: до 106-ї річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР — відділ новітньої історії.
- Виставка «Світи Якова Гніздовського»: до 110-ї річниці від народження художника — фоє.
- Виставка «Коли серце рвалося на волю»: вишивка репресованих родин. Проєкт «Полотняний фольклор» — фоє.
- Виставка «Таємнича сила бабусиних скринь»: Проєкт «Полотняний фольклор» — виставкова зала.
- Виставка «35 років виходу Української Греко-Католицької Церкви з підпілля»: виставкова зала.
- Виставка «Хто інший зміг би так пройти по світу…»: до 215-ї річниці від народження Юліуша Словацького — фоє.
Музей працює:
- Вівторок: 9:00–18:00
- Четвер–Неділя: 9:00–18:00
Адреса: м. Тернопіль, вул. Михайла Грушевського, 2.
Телефон: +380 (68) 733 14 09.
Електронна пошта: ternopil.museum1913@gmail.com.
На фото — фрагмент реконструкції трипільського житла у експозиції відділу стародавньої історії ТОКМ