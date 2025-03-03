Тернопільський музей: виставки, майстер-класи та нові враження цього місяця

Тернопільський обласний краєзнавчий музей — найдавніший заклад культури та просвітництва в області, заснований 13 квітня 1913 року як Подільський музей. Музей розташований у спеціально спорудженій будівлі в центрі Тернополя на площі майже 1800 м². Експозиція налічує понад 150 тисяч експонатів, які відображають історію, культуру, природу та етнографію Тернопільщини.

Запрошуємо вас відвідати наші нові виставки та заходи:

Виставка фондових матеріалів «Тарас Шевченко — геній українського народу» : до 211-річчя від народження Кобзаря (з 6 березня) — фоє.

: до 211-річчя від народження Кобзаря (з 6 березня) — фоє. Виставка «Мереживо долі Кобзаря» : вишиті рушники та портрети до 211-ї річниці від народження Тараса Шевченка. Проєкт «Полотняний фольклор» (з 7 березня) — фоє.

: вишиті рушники та портрети до 211-ї річниці від народження Тараса Шевченка. Проєкт «Полотняний фольклор» (з 7 березня) — фоє. Майстер-клас «Історія давнього стібка» : 6 березня о 14:00 — актова зала.

: 6 березня о 14:00 — актова зала. Виставка «Майстер пензля, слова і думки…» : до 85-річчя від народження Ігоря Дуди — фоє.

: до 85-річчя від народження Ігоря Дуди — фоє. Виставка «Здобуті ландшафти долі» : до 75-річчя професора Мирослава Сивого — відділ природи.

: до 75-річчя професора Мирослава Сивого — відділ природи. Виставка «24 лютого. День, який змінив усе» : до 3-ї річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну — відділ новітньої історії.

: до 3-ї річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну — відділ новітньої історії. Виставка «Звучи, рідна мово!» : до Міжнародного дня рідної мови — фоє.

: до Міжнародного дня рідної мови — фоє. Виставка «Літописець історичної минувшини Волинського краю» : до 120-річчя від народження Уласа Самчука — відділ новітньої історії.

: до 120-річчя від народження Уласа Самчука — відділ новітньої історії. Виставка «Пам’ять та шана Героям Майдану» : до 11-ї річниці Революції Гідності — відділ новітньої історії.

: до 11-ї річниці Революції Гідності — відділ новітньої історії. Виставка «Однині навіки єдина незалежна соборна Україна» : до 106-ї річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР — відділ новітньої історії.

: до 106-ї річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР — відділ новітньої історії. Виставка «Світи Якова Гніздовського» : до 110-ї річниці від народження художника — фоє.

: до 110-ї річниці від народження художника — фоє. Виставка «Коли серце рвалося на волю» : вишивка репресованих родин. Проєкт «Полотняний фольклор» — фоє.

: вишивка репресованих родин. Проєкт «Полотняний фольклор» — фоє. Виставка «Таємнича сила бабусиних скринь» : Проєкт «Полотняний фольклор» — виставкова зала.

: Проєкт «Полотняний фольклор» — виставкова зала. Виставка «35 років виходу Української Греко-Католицької Церкви з підпілля» : виставкова зала.

: виставкова зала. Виставка «Хто інший зміг би так пройти по світу…»: до 215-ї річниці від народження Юліуша Словацького — фоє.

Музей працює:

Вівторок: 9:00–18:00

Четвер–Неділя: 9:00–18:00

Адреса: м. Тернопіль, вул. Михайла Грушевського, 2.

Телефон: +380 (68) 733 14 09.

Електронна пошта: ternopil.museum1913@gmail.com.

На фото — фрагмент реконструкції трипільського житла у експозиції відділу стародавньої історії ТОКМ