Трагедія на полігоні. Драпатий визнав масову загибель військових в тилу

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий визнав факт масової загибелі українських військових на полігоні, про який від учора почали писати військові оглядачі.

Блогери і навіть депутатка Мар’яна Безугла вказувала, що це було шикування. Драпатий напряму про шикування не написав, проте вказав, що покарає тих, хто “затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих”.

“Трагедія на полігоні — це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо”, – повідомив Драпатий.

Він поєднує посаду з керівництвом ОСУВ “Хортиця” – його призначили для покращення ситуації на Донбасі.

Драпатий висловив співчуття родинам загиблих, “побратимам і всім, хто знав наших воїнів”.

“Наразі триває розслідування обставин трагедії. Я особисто стежу за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно. Бо мені теж болить. Бо зсередини розʼїдає гнів”.

Він написав, що чекав на перші дані, щоб не бути голослівним. “Тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами”.

Точну кількість загиблих і поранених Драпатий не назвав.

Він припускає, що правду намагатимуться приховати “в тумані бюрократії”, але він обіцяє цього не допустити.

“Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли “відмазатися”.

Драпатий закликав генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ Збройних Сил України “повинні позбутися формалізму, бюрократії та легковажності”.

“Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто “затягує” військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, — усі вони ганьблять Збройні Сили України”, – написав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Він додав, що ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків.

“Ми повинні позбутися формалізму, бюрократії та легковажності. Кожен із нас несе відповідальність за життя своїх побратимів. І в бою, і в тилу”.

Шикування у тилу – недбалість?

Вдень 2 березня низка воєнних оглядачів повідомили, що напередодні росіяни завдали удару касетною ракетою “Іскандер-М” по полігону в селі Черкаське поблизу Дніпра на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту.

Удар нібито навів дрон “Орлан” просто під час шикування бійців.

За різними даними, могли загинути десятки людей, а сотні отримати поранення. Оглядачі вказували на небезпеку від радянської практики шикувань біля фронту.

Міноборони РФ також оприлюднило відео, на якому зафіксований приліт касетної боєголовки по скупченню особового складу. Удар був нібито завданий по місцях дислокації 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на полігоні “Новомосковський” біля села Черкаське.

Український військовий зв’язківець та спеціаліст з радіоелектронної розвідки (РЕР) і радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сергій Флеш, який один із перших написав про трагедію, припустив, що “російський “Орлан” над “полігоном” не викликав у відповідальних осіб потрібних заходів безпеки”.

“Я не буду озвучувати бойові втрати, це право тільки офіційних осіб. Але слухати пропаганду не треба, немає там сотень загиблих”, – додав Флеш.

Депутатка Мар’яна Безугла у соцмережах зауважила, що шикування відбуваються щодня, але ніхто не покараний:

“Сирський Головнокомандувач ЗС України залишається на посаді. Чого ви очікували? Поки совки при владі в ЗСУ, люди гинутимуть із-за їхньої тупості і нездатності пристосуватися до нових реалій”, – написала Безугла.

Блогер та волонтер Сергій Стерненко 2 березня написав про те, що російський розвідувальний дрон не збили, “бо досі не діє повноцінна система”:

“ПВК Схід наразі має найгірші показники з впровадження дронової ППО. Раніше командувач цього ПВК забороняв навіть тренувальні польоти з FPV. Наслідки вже були — удар по Patriot. Відповідальності не було. Жодної”, – написав Стерненко.

Блогер вважає, що трагедія у Черкаському – недбалість:

“Змінимось або загинемо” це не просто гасло. Це реальність”, – сказав Стерненко.

Військовий блогер Паоло Люмьєре, який публікує свої думки інкогніто, зазначає, що був на полігоні в Черкаському два тижні тому. Чекаючи на переведення він звернув увагу, що “укриттів особливо там немає, намети не закопані”:

“Я звертаюся до всіх командирів і ТВО, які люблять говорити “навіщо щось робити, якщо тут глибокий тил”, через вас гинуть люди, зрозумійте раз і назавжди, що в цій війні не існує глибокого тилу, у цій війні взагалі немає тилу”, – написав Люмьєре.