21 людина померла: 509 нових випадів COVID-19 на Тернопільщині
509 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 3 листопада 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 21:
1 – жінка 68р., м.Тернопіль;
2 – жінка 78р., м.Тернопіль;
3 – чоловік 71р., м.Тернопіль;
4 – чоловік 80р., Кременецький район;
5 – жінка 74р., м. Кременець;
6 – жінка 75р., Чортківський район;
7 – чоловік 46р., м.Тернопіль;
8 – чоловік 67р., Чортківський район;
9 – чоловік 71р., м.Чортків;
10 – жінка 63р., Чортківський район;
11 – жінка 58р., Чортківський район;
12 – жінка 76р., Тернопільський район;
13 – жінка 36р., Чортківський район;
14 – чоловік 63р., Тернопільський район;
15 – жінка 74р., Чортківський район;
16 – жінка 78р., Тернопільський район;
17 – жінка 77р., м.Тернопіль;
18 – чоловік 71р., Чортківський район ;
19 – жінка 80р., Чортківський район;
20 – жінка 47р., Кременецький район ;
21 – чоловік 62р., Кременецький район.
одужало – 658 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 2 709
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 92 549 осіб;
одужало – 80 679 осіб;
летальних випадків – 1 676 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 10 160 (8 612 одужало, 189 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1 919 (1 523 одужало, 44 летальних)
– Тернопільський район – 55 303 (48 228 одужало, 938 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 25 088 (21 897 одужало, 417 летальних)
– Чортківський район – 27 086 (23 838 одужало, 546 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 3 510 (3 149 одужало, 39 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (68 осіб) ):
• Борсуківська сільська ОТГ – 6
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1
• Вишнівецька селищна ОТГ – 3
• Кременецька міська ОТГ – 29
• Лановецька міська ОТГ – 5
• Лопушненська сільська ОТГ – 2
• Почаївська міська ОТГ – 16
• Шумська міська ОТГ – 2
Тернопільський район (354 особи) ):
• Байковецька сільська ОТГ – 17
• Бережанська міська ОТГ – 18
• Білецька сільська ОТГ – 8
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 5
• Великобірківська селищна ОТГ – 4
• Великогаївська сільська ОТГ – 11
• Залозецька селищна ОТГ – 5
• Збаразька міська ОТГ – 24
• Зборівська міська ОТГ –13
• Золотниківська сільська ОТГ – 2
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 17
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 0
• Нараївська сільська ОТГ – 0
• Озернянська сільська ОТГ – 2
• Підволочиська селищна ОТГ – 0
• Підгаєцька міська ОТГ – 5
• Підгороднянська сільська ОТГ – 4
• Саранчуківська сільська ОТГ – 8
• Скалатська міська ОТГ – 9
• Скориківська сільська ОТГ – 1
• Теребовлянська міська ОТГ – 20
• Тернопільська міська ОТГ – 181
Чортківський район (91 особа) ):
• Білобожницька сільська ОТГ – 2
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 10
• Бучацька міська ОТГ – 4
• Васильковецька сільська ОТГ – 1
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 2
• Заводська селищна ОТГ – 2
• Заліщицька міська ОТГ – 14
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 4
• Колиндянська сільська ОТГ – 5
• Копичинецька міська ОТГ – 9
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 3
• Монастириська міська ОТГ – 9
• Нагірянська сільська ОТГ – 0
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 8
• Товстенська селищна ОТГ – 4
• Трибухівська сільська ОТГ – 1
• Хоростківська міська ОТГ – 3
• Чортківська міська ОТГ – 8