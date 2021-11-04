21 людина померла: 509 нових випадів COVID-19 на Тернопільщині

509 нових випадів коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 3 листопада 2021 року.

Також за останню добу:

летальних випадків – 21:

1 – жінка 68р., м.Тернопіль;

2 – жінка 78р., м.Тернопіль;

3 – чоловік 71р., м.Тернопіль;

4 – чоловік 80р., Кременецький район;

5 – жінка 74р., м. Кременець;

6 – жінка 75р., Чортківський район;

7 – чоловік 46р., м.Тернопіль;

8 – чоловік 67р., Чортківський район;

9 – чоловік 71р., м.Чортків;

10 – жінка 63р., Чортківський район;

11 – жінка 58р., Чортківський район;

12 – жінка 76р., Тернопільський район;

13 – жінка 36р., Чортківський район;

14 – чоловік 63р., Тернопільський район;

15 – жінка 74р., Чортківський район;

16 – жінка 78р., Тернопільський район;

17 – жінка 77р., м.Тернопіль;

18 – чоловік 71р., Чортківський район ;

19 – жінка 80р., Чортківський район;

20 – жінка 47р., Кременецький район ;

21 – чоловік 62р., Кременецький район.

одужало – 658 осіб

проведено досліджень методом ПЛР – 2 709

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 92 549 осіб;

одужало – 80 679 осіб;

летальних випадків – 1 676 (3 випадки жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 10 160 (8 612 одужало, 189 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 1 919 (1 523 одужало, 44 летальних)

– Тернопільський район – 55 303 (48 228 одужало, 938 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 25 088 (21 897 одужало, 417 летальних)

– Чортківський район – 27 086 (23 838 одужало, 546 летальних):

в т.ч. м. Чортків – 3 510 (3 149 одужало, 39 летальних)

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (68 осіб) ):

• Борсуківська сільська ОТГ – 6

• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1

• Вишнівецька селищна ОТГ – 3

• Кременецька міська ОТГ – 29

• Лановецька міська ОТГ – 5

• Лопушненська сільська ОТГ – 2

• Почаївська міська ОТГ – 16

• Шумська міська ОТГ – 2

Тернопільський район (354 особи) ):

• Байковецька сільська ОТГ – 17

• Бережанська міська ОТГ – 18

• Білецька сільська ОТГ – 8

• Великоберезовицька селищна ОТГ – 5

• Великобірківська селищна ОТГ – 4

• Великогаївська сільська ОТГ – 11

• Залозецька селищна ОТГ – 5

• Збаразька міська ОТГ – 24

• Зборівська міська ОТГ –13

• Золотниківська сільська ОТГ – 2

• Іванівська сільська ОТГ – 0

• Козівська селищна ОТГ – 17

• Козлівська селищна ОТГ – 0

• Купчинецька сільська ОТГ – 0

• Микулинецька селищна ОТГ – 0

• Нараївська сільська ОТГ – 0

• Озернянська сільська ОТГ – 2

• Підволочиська селищна ОТГ – 0

• Підгаєцька міська ОТГ – 5

• Підгороднянська сільська ОТГ – 4

• Саранчуківська сільська ОТГ – 8

• Скалатська міська ОТГ – 9

• Скориківська сільська ОТГ – 1

• Теребовлянська міська ОТГ – 20

• Тернопільська міська ОТГ – 181

Чортківський район (91 особа) ):

• Білобожницька сільська ОТГ – 2

• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0

• Борщівська міська ОТГ – 10

• Бучацька міська ОТГ – 4

• Васильковецька сільська ОТГ – 1

• Гримайлівська селищна ОТГ – 0

• Гусятинська селищна ОТГ – 2

• Заводська селищна ОТГ – 2

• Заліщицька міська ОТГ – 14

• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1

• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 4

• Колиндянська сільська ОТГ – 5

• Копичинецька міська ОТГ – 9

• Коропецька селищна ОТГ – 0

• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 3

• Монастириська міська ОТГ – 9

• Нагірянська сільська ОТГ – 0

• Скала-Подільська селищна ОТГ – 8

• Товстенська селищна ОТГ – 4

• Трибухівська сільська ОТГ – 1

• Хоростківська міська ОТГ – 3

• Чортківська міська ОТГ – 8