10:30 | 4.11.2021
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Тернопільщина 

У Тернопільській райлікарні не приймають хворих на коронавірус: лікують постковідних пацієнтів

tata 0 Views Прокоментуй!
У Тернопільській районній лікарні не приймають хворих на коронавірус, але лікують постковідних пацієнтів.

Осінчук Галина Іванівна, медичний директор Тернопільської районної лікарні повідомила, що на сьогодні у закладі немає хворих на коронавірус, пишуть Тернополяни

«Станом на ранок 3 листопада, у Тернопільській районній лікарні немає хворих на коронавірус, – відзначила Галина Осінчук. – Ми лікуємо тільки пацієнтів з постковідним синдромом». 

На сьогодні у Тернопільській районній лікарні перебуває семеро таких пацієнтів.

«Такі хворі мають безсоння , кашель, загальну слабкість і міокардити і виразкові хвороби – поки що маємо семеро таких пацієнтів, – зауважила Галина Осінчук. – Це переважно люди середнього віку». 

За словами медика, якщо ми усі потримаємося ще два тижні, то у Тернопільській районній лікарні не будуть відкривати «ковідне відділення», а в іншому випадку у медичному закладі готові приймати хворих з COVID-19.

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