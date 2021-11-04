У Тернопільській райлікарні не приймають хворих на коронавірус: лікують постковідних пацієнтів

У Тернопільській районній лікарні не приймають хворих на коронавірус, але лікують постковідних пацієнтів.

Осінчук Галина Іванівна, медичний директор Тернопільської районної лікарні повідомила, що на сьогодні у закладі немає хворих на коронавірус, пишуть Тернополяни.

«Станом на ранок 3 листопада, у Тернопільській районній лікарні немає хворих на коронавірус, – відзначила Галина Осінчук. – Ми лікуємо тільки пацієнтів з постковідним синдромом».

На сьогодні у Тернопільській районній лікарні перебуває семеро таких пацієнтів.

«Такі хворі мають безсоння , кашель, загальну слабкість і міокардити і виразкові хвороби – поки що маємо семеро таких пацієнтів, – зауважила Галина Осінчук. – Це переважно люди середнього віку».

За словами медика, якщо ми усі потримаємося ще два тижні, то у Тернопільській районній лікарні не будуть відкривати «ковідне відділення», а в іншому випадку у медичному закладі готові приймати хворих з COVID-19.