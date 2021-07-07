Два тижні боролися за життя: на Тернопільщині не врятували пенсіонера, який постраждав під час бійки

Дві неділі медики боролися за життя чоловіка, який потрапив до лікарні з тілесними ушкодженнями. Проте 3 липня він помер в реанімаційному відділенні. До медзакладу жителя смт.Підволочиськ госпіталізували ще 21 червня. У чоловіка медики констатували забої та поранення грудної клітки.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що тілесні ушкодження пенсіонеру завдав його односельчанин, 1988 року народження. За попередньою інформацією, чоловіки розпивали спиртні напої в помешканні потерпілого. Між ними виник словесний конфлікт, який переріс в бійку. Пенсіонер вдарив молодшого товариша, а той, захищаючись, почав завдавати удари у відповідь.

Поліцію та швидку викликали сусіди, які почули крики та шум. Потерпілого госпіталізували до лікарні. За дві неділі чоловік помер. Згідно із результатами розтину, смерть чоловіка наступила в результаті ушкоджень голови, спричинених тупим предметом.

Підозрюваний у скоєному зізнався. Раніше у поле зору правоохоронців він не потрапляв. Триває слідство, встановлюються усі обставини події та вирішується питання кваліфікації злочину.