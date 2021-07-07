14:49 | 7.07.2021
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Тернопільщина 

В одному з будинків на Тернопільщині обвалилися 20 метрів тераси (фото)

tata 0 Views Прокоментуй!
7 липня в Заліщиках на вулиці Б. Хмельницького відбулось часткове руйнування металево-бетонної тераси на першому поверсі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку на площі орієнтовно 20 м.кв.
 
Для встановлення обставин і масштабів руйнування на місці події працює комісія за участю представників органів місцевого самоврядування та оперативна група Чортківського РУ Головного управління. Потерпілих внаслідок події немає.

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