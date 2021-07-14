Люди і свині: як примирити власників тваринницького комплексу та жителів Шибалина

Найгарячіша точка на мапі Бережанської міської об’єднаної громади нині знаходиться в селі Шибалин. Підприємець викупив приміщення колишньої ферми колгоспу ім. Мічуріна, які знаходяться за межами населеного пункту і 16 років були запущені. І вирішив там обладнати свинокомплекс орієнтовно на 1200 свиней. Місцеві жителі виступили проти цих планів, і нині ситуація зайшла в глухий кут. Розв’язати цей конфлікт взялася місцева влада.

«Санітарна захисна зона знаходиться у межах подвійної норми»

У березні 2020 року ТОВ «Україна» придбало будівлі колишнього колгоспу і з цього моменту розпочалися ремонтні роботи з переоснащення та влаштування обладнання, необхідного для запуску свинокомплексу з відгодівлі свиней.

– Перед тим як приступати до роботи, ми дослідили розміри санітарних захисних зон до житлової забудови. Ці норми витримані, адже потенційне джерело викидів до першого людського обійстя знаходиться на відстані 890 метрів, у той час як мінімальна вимога становить 500 метрів, тобто у нас забезпечена майже подвійна норма. Маючи намір проводити діяльність у повній відповідності до законодавства України, наше товариство отримало всю необхідну дозвільну та іншу документацію для початку роботи свинокомплексу, зокрема: рішення Держпродспоживслужби в Тернопільській області про державну реєстрацію потужності, дозвіл Тернопільської ОДА на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, лист Державної екологічної інспекції, що земельна ділянка, яка знаходиться в оренді, межує із заказником і не охоплює його. А також укладено договори на вивіз відходів продуктів тваринного провадження та органічних відходів і на інтеграцію свиней із постачальником. Тобто товариство фактично готове для початку роботи свинокомплексу, – розповів директор ТОВ «Україна 2020» Степан Машталяр.

Корови, кози, вівці і шампіньйони – так, свині і птиця – ні

Минулоріч, коли роботи на тваринницькому комплексі були у початковій фазі, місцеві жителі провели збори, на яких висловили власнику протест проти відкриття свинокомплексу.

– Люди погоджувались, що потрібно вкладати інвестиції в село, але рекомендували підприємцю вирощувати корови, кози, вівці і навіть шампіньйони, але не свиней і птицю. Однак власник придбаного майна настоював на своєму, мовляв, за проєктом він переобладнує приміщення під свинокомплекс. Тоді настав виборчий період, люди переключилися на інші теми, і на деякий час дане питання не піднімалося. Але коли в січні ц.р. місцеві мешканці побачили оголошення в газеті про погодження ТОВ «Україна 2000» шкідливих викидів в атмосферу від діяльності свинокомплексу у вигляді твердих мікрочастин, їх це насторожило. Коли вони дізналися, що на територію завезли корми, то ініціативна група перекрила дорогу на вулиці Шкільній, на якій знаходиться ферма, бо думали, що наступним кроком буде завезення свиней. І хоча цього не трапилося, але люди й далі стоять на своєму, вони проти свинокомплексу, і їх можна зрозуміти, маючи негативний досвід сусіднього села Комарівка, мешканці якого незадоволені сусідством свинарника, – розповіла староста Шибалинського старостинського округу Ольга Дудар.

Вирішувати конфлікт безпосередньо в Шибалин приїхав особисто міський голова Бережан Ростислав Бортник. Нагадаємо, після адмінреформи Шибалин територіально ввійшов до складу Бережанської громади.

У зверненні жителів села Шибалин до міської влади, зокрема, йшлося про те, що «до найближчого житлового будинку від будівель запланованої свиноферми 780 метрів. На відстані близько кілометра нижче по рельєфу розташовуються школа, дитячий садок, дві церкви, клуб, ФАП, село налічує 1200 мешканців. Будуть діти, а також інші жителі у нестерпному смороді дихати шкідливими для організму твердими мікрочастинками». А ще люди інформували, що вся територія колишньої Шибалинської сільської ради знаходиться у загальнозоологічному заказнику «Звіринець», водночас підприємець представив відповідь начальника Державної екологічної інспекції у Тернопільській області Романа Нитки, в якій зазначено, що землі під викупленими господарськими будівлями і дворами до складу цього заказника не включено.

«Управління екології чимось та й керувалося при видачі дозволу на викиди»

Своїм розпорядженням пан Бортник створив комісію, яка мала би врегулювати цей конфлікт. Головою цієї комісії став заступник міського голови Володимир Урдейчук.

– На сході села люди вимагали у підприємця показати дозвіл на викиди забруднюючих речовин, свідоцтво на власність приміщень, укладений договір на оренду землі. Також були претензії, що не буде можливості куди дівати стоки. Комісії доручили вивчити питання і встановити факт наявності дозвільних документів, що ми й робили останніх два місяці. Підприємець представив членам комісії пакет документів. Але мешканці Шибалина і далі настоюють на своєму, стверджуючи, що від роботи свинокомплексу в селі буде сморід, а викиди завдаватимуть негативного впливу на їхнє здоров’я. З однієї сторони – це людська думка і на неї потрібно зважати, а з іншої – підприємець має право на здійснення підприємницької діяльності, і він захищений законом. Вважаю, що управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА чимось та й керувалося при видачі дозволу на викиди. Справа комісії – довести до відома депутатів об’єктивну ситуацію, щоби вони прийняли виважене і правильне рішення в даному питанні, що ми власне і зробили. Кінцеве ж рішення – за депутатським корпусом, який має врахувати інтереси як людей, так і бізнесу, а головне, щоби все було у рамках закону, – розповів нашим журналістам Володимир Урдейчук.

Чи вийшла сільська рада за межі своїх повноважень?

Виявилось, що ще у червні минулого року на сесії Шибалинської сільської ради (після адмінреформи вона ліквідована) ухвалено рішення проти відкриття даного свинокомплексу. Станом на теперішній час Бережанська міська рада є правонаступником Шибалинської сільської ради, тому саме вона має висловити своє ставлення до цього рішення: підтримати його або скасувати.

– TOB «Україна 2020» у червні 2021 року як власнику тваринницьких приміщень стало відомо про існування рішення сільської ради «Про розміщення свинокомплексу на території Шибалинської сільській ради». Про його наявність сільська рада належним чином не поінформувала ТОВ «Україна 2020» ні поштовим зв’язком, ні будь-яким іншим способом. Як слідує зі змісту даного рішення, сільська рада вирішила ухвалити рішення проти розміщення свинокомплексу в господарському дворі. Вважаємо, що воно є необґрунтованим та істотно порушує права й інтереси нашого товариства, зокрема конституційне право на здійснення підприємницької діяльності. Зауважу, до нашого товариства від органів місцевого самоврядування чи громадян не надходило жодних звернень щодо негативних наслідків виробничої діяльності. Всі наші дії відбуваються у правовому полі. Ми вклали значні кошти у ремонтні роботи та закупівлю сучасного устаткування, тому не розумію, чому нам не дозволять працювати! Закон не визначає права органу місцевого самоврядування на заборону діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, а лише на здійснення контролю за діяльністю суб’єкта підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами, і це при наявності відходів та неналежному поводженні з ними. Зауважу, що станом на сьогоднішній день будь-які викиди відсутні, оскільки на данин час проводяться ремонтні і підготовчі роботи для провадження діяльності. І робити висновки щодо його шкідливого впливу на довкілля та людей передчасно та й неможливо, – наголосив Степан Машталяр.

На сьогодні ТОВ «Україна 2020» звернулося до Бережанської міської ради з проханням, щоби депутати скасували рішення Шибалинської сільської ради або вчинили інші дії, наслідком яких буде зупинка або відміна дії цього рішення. Натомість староста Шибалина Ольга Дудар рекомендує міській раді залишити в силі рішення сільради та просити ТОВ «Україна 2020» перепрофілювати діяльність у сфері тваринництва на вирощування інших видів, окрім свиней та птиці. Яке буде рішення депутатів, на сьогодні важко спрогнозувати, хоча той же міський голова Ростислав Бортник, приїжджаючи безпосередньо на об’єкт, схилявся до того, що підприємство мало би працювати…



