Директор лісгоспу на Тернопільщині витратив на себе 720 тисяч

Керівництву Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру посадовця державного підприємства лісового господарства Тернопільської області у розтраті понад 720 тис грн, що заподіяло збитки в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, директор держпідприємства всупереч умов біржових контрактів, які укладені між державним підприємством та комерційним лісопереробним підприємством, у період з 31.07.2019 по 04.01.2020 незаконно здійснив оплату вартості послуг залізничних перевезень деревини від станції відправника до станції одержувача за рахунок коштів лісового господарства, хоча згідно контрактів витрати на транспортування деревини повинен нести покупець – комерційне лісопереробне підприємство, внаслідок чого завдано збитків на суму понад 720 тис грн.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



