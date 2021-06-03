15:31 | 3.06.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

На Тернопільщині чоловік розповсюджував дитячу порнографію

tata 0 Views Прокоментуй!

Працівники міграційної поліції інкримінують жителю Тернопільської області ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Спільно з фахівцями кіберполіції та слідчими детективами встановили IP-адресу порушника.  

Підозрюваним виявився чоловік, 1995 року народження, житель Тернопільської області. Він скачував заборонений контент, а після цього продавав його через інтернет.

Під час обшуку, проведеного під процесуальним керівництвом Теребовлянської окружної прокуратури, оперативники виявили та вилучили комп’ютерну техніку, планшет, мобільний телефон, сім-картки, нотатки і записники, а також електронні носії інформації, що містять дитячу порнографію.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *