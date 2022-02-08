На Тернопільщині очікують новітні американські піґулки від ковіду

Україна отримала 60 тис. курсів препарату «Молнупіравір» від COVID-19.

Це новий підхід у боротьбі з коронавірусом, адже «Молнупіравір» — це пігулки. Тому до ліків немає особливих вимог зберігання і їх зручно приймати.

Днями препарат розподілять між регіонами. Партію пігулок отримає також і Тернопільщина.

«Ліки від ковіду зараз розподіляє Міністерство охорони здоров’я. Раніше Тернопільська область вже їх отримала. Пацієнти вже їх застосовували на початку захворювання до 5 днів. У пацієнтів, які застосовували ці препарати, не було ускладнень і був легкий перебіг захворювання. Тепер будуть ці препарати таблетовані. Найближчим часом Міністерство охорони здоров’я України розподілить ліки та відправить їх у регіони», – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

До кінця квітня 2022 року до України надійде ще 240 тис. курсів препарату. Першочергово ці ліки призначатимуть пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.