15:13 | 23.11.2021
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Тернопільщина 

На Тернопільщині село визнали “неблагополучним” та ввели карантин на 60 днів

tata 0 Views Прокоментуй!
Сьогодні під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації Василя Хортика відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації, йдеться на сторінці РДА у Фейсбуці
 
Розглядалося лише одне питання порядку денного – відкриття неблагополучного пункту щодо сказу тварин село Борсуки.
 
Комісія вирішила: оголосити неблагополучним пунктом щодо сказу тварин село Борсуки, Борсуківської сільської ради, Кременецького району, Тернопільської області; вважати загрозливою зоною село Нападівка, Борсуківської сільської ради, Кременецького району, Тернопільської області.
 
Також розроблено та затверджено план заходів щодо ліквідації та недопущення поширення захворювання.
 
А карантинні обмеження з неблагополучного пункту буде знято через 60 днів після проведення комплексу ветеринарно-санітарних заходів та останнього випадку захворювання тварин на сказ.

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