На Тернопільщині село визнали “неблагополучним” та ввели карантин на 60 днів

Також розроблено та затверджено план заходів щодо ліквідації та недопущення поширення захворювання.

А карантинні обмеження з неблагополучного пункту буде знято через 60 днів після проведення комплексу ветеринарно-санітарних заходів та останнього випадку захворювання тварин на сказ.