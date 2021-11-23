На Тернопільщині село визнали “неблагополучним” та ввели карантин на 60 днів
Сьогодні під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації Василя Хортика відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації, йдеться на сторінці РДА у Фейсбуці.
Розглядалося лише одне питання порядку денного – відкриття неблагополучного пункту щодо сказу тварин село Борсуки.
Комісія вирішила: оголосити неблагополучним пунктом щодо сказу тварин село Борсуки, Борсуківської сільської ради, Кременецького району, Тернопільської області; вважати загрозливою зоною село Нападівка, Борсуківської сільської ради, Кременецького району, Тернопільської області.
Також розроблено та затверджено план заходів щодо ліквідації та недопущення поширення захворювання.
А карантинні обмеження з неблагополучного пункту буде знято через 60 днів після проведення комплексу ветеринарно-санітарних заходів та останнього випадку захворювання тварин на сказ.