Вічна слава Герою: Тернопільщина попрощалася з Ярославом ГАТЛАНОМ

Сьогодні Бережанська громада прощається з Ярославом ГАТЛАНОМ — героєм, який загинув на війні, що була розв’язана нашими одвічними ворогами. Ярослав Миронович ГАТЛАН народився 22 квітня 1970 року в селі Шумляни Бережанського району. Він прожив своє життя, віддане Україні, та став вірним сином своєї Батьківщини, до кінця виконавши свій військовий обов’язок.

Втрата Ярослава стала непоправною для його родини та всієї громади. У дитинстві, коли Ярославу було лише два роки, померла його мати, після чого він разом з батьком переїхав у місто Бережани. Тут він навчався у місцевій школі та Теребовлянській школі-інтернаті. Далі здобув професію токаря в ПТУ м. Львова та працював на Бережанському склозаводі.

У 1988-1990 роках Ярослав проходив строкову військову службу, після якої повернувся на роботу на склозаводі. У 1991 році він одружився, а згодом, працюючи за кордоном, продовжив життєвий шлях. У 2024 році, після мобілізації, Ярослав знову став на захист України.

1 червня 2024 року Ярослав був мобілізований до лав Збройних Сил України. Він служив у складі 2 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону військової частини А7028. Його життя обірвалося 30 серпня 2024 року, під час виконання бойового завдання на околиці Торецька Бахмутського району Донецької області.

Ярослав загинув під час штурмових дій в результаті зіткнення з противником. Його тіло було повернуто до України в рамках обміну тілами загиблих героїв.

Солдат ГАТЛАН залишив по собі велику любов до Батьківщини, надійність та відданість в бою. Він став прикладом для своїх побратимів та для всіх українців. У смутку та горі залишилися дружина, дві доньки, син, двоє внуків та сестра.

Прощання з Героєм відбулося на Алеї Героїв старого кладовища м. Бережани. Вічна пам’ять і слава Ярославу ГАТЛАНУ — Герою, який віддав своє життя за свободу і незалежність України.

Щирі співчуття родині, близьким та друзям Ярослава. Нехай його подвиг і героїзм назавжди залишаться в наших серцях.

Вічна Слава ГЕРОЮ!