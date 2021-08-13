7 критериев выбора эргономичного офисного кресла для сотрудников

Эргономичная офисная обстановка способствует рациональной организации свободного пространства, настраивает на рабочий лад, обеспечивая комфортные условия для труда. При этом удобство и практичность выходят на первый план. Сотрудники офиса по 8–9 часов проводят в сидячем положении, именно поэтому качественная и надежная поддержка спины – это первостепенная задача. Офисное кресло с ортопедической спинкой обеспечит максимальный комфорт пользователю на протяжении всего рабочего дня. На какие критерии ориентироваться, выбирая конструкцию? От каких опций можно отказаться рядовому сотруднику, а без каких функций не обойтись? Обо всем расскажем по порядку.

Критерии выбора эргономичного офисного кресла

Мебель условно классифицируется на три категории:

для кабинета руководителя. Мебель для директора должна быть не только функциональной, но и иметь презентабельный вид, ведь рабочее место подчеркивает статус и солидность компании;

для персонала. Мебель для сотрудников должна быть функциональной и практичной;

для конференц-зала и посетителей. Как правило, это стационарные конструкции, укомплектованные стандартными ножками.

Прежде чем заказать кресла в офис для сотрудников, необходимо обратить внимание на их технические характеристики, от которых зависят надежность, устойчивость и долговечность. Критерии выбора следующие:

Материал изготовления основания. Лучше отдать предпочтение металлическому варианту, который характеризуется повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Пластиковые аналоги не выдерживают интенсивную эксплуатацию. Материал отделки сиденья и спинки. Кожаные кресла – это лучший выбор для VIP-персон, а вот для рядовых сотрудников отлично подойдут модели с тканевой обивкой, устойчивой к загрязнениям и износу. Тип сиденья. Оно может быть мягким, жестким или полумягким. Тип подлокотников. Они могут быть стационарные или с функцией регулировки высоты установки. Наличие опции, позволяющей настроить высоту сиденья, глубину посадки и угол наклона спинки. Такие функции дают возможность создать максимально комфортные условия для работы и отрегулировать кресло под индивидуальные потребности сидящего. Механизм. Для рядовых сотрудников лучше не покупать кресла, оснащенные устройством, обеспечивающим глубокое качание. Такая функция будет отвлекать, а не настраивать на рабочий лад. Система мультиблока, синхронный механизм – лучший выбор для VIP-персон. Для рядовых сотрудников офиса можно купить кресла с механизмом Anyfix. Он обеспечивает возможность фиксации спинки в любом положении. Тип опоры. Основание представлено в форме крестовины или звезды. Оно комплектуется функциональными роликами, обеспечивающими возможность быстрого перемещения по кабинету.

Выбирая кресло, лучше отдать предпочтение конструкции, имеющей гарантию от производителя.

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Источник: сайт marketmebeli.com