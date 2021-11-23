Поради шопоголікам Тернопільщини у «Black Friday» або «Чорну п’ятницю»: не такі гарні ціни, як їх «малюють»

«Black Friday», або «Чорна п’ятниця» – західна традиція, що сталп частиною української культури шопінгу. Кожен затятий шопоголік в очікуванні Чорної п’ятниці. Адже, цей день дає можливість придбати улюблені речі з величезною знижкою.

Напередодні «Чорної п’ятниці», яка цьогоріч припадає на 26 листопада, Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області вкотре застерігає споживачів від маніпуляцій зі знижками цін на товари.

Велика кількість суб’єктів господарювання пропонують знижки на свої товари, іноді навіть до 70-90%, особливо для непродовольчої групи товарів (одяг, меблі, побутова техніка тощо). З метою залучення споживачів роблять потужну рекламу періоду знижок. Проте на практиці це лише переклеювання стікерів із ціною. Тобто навмисно завищують ціни напередодні «Чорної п’ятниці», щоб потім продати товар зі знижкою.

Інколи продавці чи маркетологи в цей день використовують рекламні хитрощі, пропонуючи купити 1+1 = 3, тобто три речі за ціною двох. Пропозиція для потенційного споживача є привабливою, тому не аналізуючи, що в ціну двох товарів, вже включена ціна третього, ми інколи придбаваємо навіть непотрібні нам речі.

Особливо в цей період потрібна пильність при купівлі товарів через Інтернет-мережу, тому що в такий шалений бунт знижок можна потрапити на шахраїв. Якщо на дорогий товар стоїть дуже велика знижка, спочатку потрібно перевірити інформацію про продавця (найменування, обов’язково повна адреса місця знаходження, гарантійні зобов’язання, точна вартість товару, терміни доставки, характеристика продукції та інше). Важливо переглядати рейтинг та читати відгуки. Крім того, обирати доставку кур’єром з оплатою готівкою, або в поштове відділення з післяплатою.

Якщо після покупки з’ясувалося, що товар вам не підходить і ви хочете його повернути, розмір знижки, з якою ви його купували, не має значення. Продавцю можна повернути практично будь-який товар, окрім того, що вказаний у «Переліку товарів, що не підлягають обміну або поверненню». Товар можна повернути впродовж 14 днів від дня покупки у тому вигляді, в якому придбали, та обовʼязково пред’явити розрахунковий документ з вказаною вартістю товару.

Суб’єктам господарювання радимо звернути увагу на вимоги чинного законодавства України при розповсюдженні реклами про знижки на товари, розпродажі чи акції.

Відповідно до Закону України «Про рекламу», такий вид рекламної інформації повинен відповідати певним вимогам: реклама про знижку на продукцію або розпродаж має містити відомості про місце, дату початку і закінчення знижки чи розпродажу, а також про співвідношення розміру знижки до попередньої ціни товару; реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо повинна містити інформацію про терміни та місце проведення цих заходів та вказувати інформаційне джерело, з якого можна дізнатися про умови та місце проведення цих заходів детальніше.

До того ж відповідальність за недотримання встановлених законодавством вимог щодо змісту реклами передбачена ст.27 Закону України «Про рекламу».

Тож порада для споживачів – перш за все, не поспішайте! З «Чорною п’ятницею» в Україні знижки та акції не закінчуються. Потрібно запланувати покупку і починати моніторити ціни заздалегідь. У погоні за знижками ми можемо придбати непотрібні нам речі, або стати жертвами інтернет-шахраїв.