16:01 | 23.11.2021
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Тернопільщина 

Від ковіду на Тернопільщині померло дев’ятеро людей

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99 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 22 листопада 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»

Також за останню добу:

– летальних випадків – 9:

жінка 45р., Чортківський район;

жінка 77р., м. Тернопіль;

жінка 70р., Тернопільський район;

чоловік 46р., Кременецький район;

чоловік 73р., Тернопільський район;

жінка 72р., Тернопільський район;

жінка 71р., м. Тернопіль;

жінка 82р., Тернопільський район;

жінка 65р., Тернопільський район.

– одужало – 525 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 1 491

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 100 388 осіб;

– одужало – 89 188 осіб;

– летальних випадків – 1 894 (3 випадки жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 11 415 (10 155 одужало, 236 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 184 (1 534 одужало, 55 летальних)

– Тернопільський район – 60 010 (52 690 одужало, 1 061 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 27 199 (23 263 одужало, 473 летальних)

– Чортківський район – 28 963 (26 343 одужало, 594 летальних):

в т.ч. м. Чортків – 3 748 (3 351 одужало, 48 летальних)

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (34 особи) ):

  • Вишнівецька селищна ОТГ – 3
  • Кременецька міська ОТГ – 21
  • Лопушненська сільська ОТГ – 2
  • Почаївська міська ОТГ –6
  • Шумська міська ОТГ – 2

Тернопільський район (56 особи) ):

  • Байковецька сільська ОТГ – 3
  • Бережанська міська ОТГ – 5
  • Білецька сільська ОТГ – 2
  • Великоберезовицька селищна ОТГ – 2
  • Великобірківська селищна ОТГ – 1
  • Козівська селищна ОТГ – 4
  • Микулинецька селищна ОТГ – 1
  • Нараївська сільська ОТГ – 1
  • Озернянська сільська ОТГ – 1
  • Підгороднянська сільська ОТГ – 1
  • Теребовлянська міська ОТГ – 6
  • Тернопільська міська ОТГ – 29

Чортківський район (9 осіб) ):

  • Борщівська міська ОТГ – 2
  • Заводська селищна ОТГ – 1
  • Товстенська селищна ОТГ – 1
  • Трибухівська сільська ОТГ – 1
  • Чортківська міська ОТГ – 4

 

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