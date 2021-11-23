Від ковіду на Тернопільщині померло дев’ятеро людей
99 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 22 листопада 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»
Також за останню добу:
– летальних випадків – 9:
жінка 45р., Чортківський район;
жінка 77р., м. Тернопіль;
жінка 70р., Тернопільський район;
чоловік 46р., Кременецький район;
чоловік 73р., Тернопільський район;
жінка 72р., Тернопільський район;
жінка 71р., м. Тернопіль;
жінка 82р., Тернопільський район;
жінка 65р., Тернопільський район.
– одужало – 525 осіб
– проведено досліджень методом ПЛР – 1 491
За весь час пандемії в Тернопільській області
– захворіло – 100 388 осіб;
– одужало – 89 188 осіб;
– летальних випадків – 1 894 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 11 415 (10 155 одужало, 236 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 184 (1 534 одужало, 55 летальних)
– Тернопільський район – 60 010 (52 690 одужало, 1 061 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 27 199 (23 263 одужало, 473 летальних)
– Чортківський район – 28 963 (26 343 одужало, 594 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 3 748 (3 351 одужало, 48 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (34 особи) ):
- Вишнівецька селищна ОТГ – 3
- Кременецька міська ОТГ – 21
- Лопушненська сільська ОТГ – 2
- Почаївська міська ОТГ –6
- Шумська міська ОТГ – 2
Тернопільський район (56 особи) ):
- Байковецька сільська ОТГ – 3
- Бережанська міська ОТГ – 5
- Білецька сільська ОТГ – 2
- Великоберезовицька селищна ОТГ – 2
- Великобірківська селищна ОТГ – 1
- Козівська селищна ОТГ – 4
- Микулинецька селищна ОТГ – 1
- Нараївська сільська ОТГ – 1
- Озернянська сільська ОТГ – 1
- Підгороднянська сільська ОТГ – 1
- Теребовлянська міська ОТГ – 6
- Тернопільська міська ОТГ – 29
Чортківський район (9 осіб) ):
- Борщівська міська ОТГ – 2
- Заводська селищна ОТГ – 1
- Товстенська селищна ОТГ – 1
- Трибухівська сільська ОТГ – 1
- Чортківська міська ОТГ – 4