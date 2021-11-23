Від ковіду на Тернопільщині померло дев’ятеро людей

99 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 22 листопада 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»

Також за останню добу:

– летальних випадків – 9:

жінка 45р., Чортківський район;

жінка 77р., м. Тернопіль;

жінка 70р., Тернопільський район;

чоловік 46р., Кременецький район;

чоловік 73р., Тернопільський район;

жінка 72р., Тернопільський район;

жінка 71р., м. Тернопіль;

жінка 82р., Тернопільський район;

жінка 65р., Тернопільський район.

– одужало – 525 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 1 491

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 100 388 осіб;

– одужало – 89 188 осіб;

– летальних випадків – 1 894 (3 випадки жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 11 415 (10 155 одужало, 236 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 184 (1 534 одужало, 55 летальних)

– Тернопільський район – 60 010 (52 690 одужало, 1 061 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 27 199 (23 263 одужало, 473 летальних)

– Чортківський район – 28 963 (26 343 одужало, 594 летальних):

в т.ч. м. Чортків – 3 748 (3 351 одужало, 48 летальних)

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (34 особи) ):

Вишнівецька селищна ОТГ – 3

Кременецька міська ОТГ – 21

Лопушненська сільська ОТГ – 2

Почаївська міська ОТГ –6

Шумська міська ОТГ – 2

Тернопільський район (56 особи) ):

Байковецька сільська ОТГ – 3

Бережанська міська ОТГ – 5

Білецька сільська ОТГ – 2

Великоберезовицька селищна ОТГ – 2

Великобірківська селищна ОТГ – 1

Козівська селищна ОТГ – 4

Микулинецька селищна ОТГ – 1

Нараївська сільська ОТГ – 1

Озернянська сільська ОТГ – 1

Підгороднянська сільська ОТГ – 1

Теребовлянська міська ОТГ – 6

Тернопільська міська ОТГ – 29

Чортківський район (9 осіб) ):

Борщівська міська ОТГ – 2

Заводська селищна ОТГ – 1

Товстенська селищна ОТГ – 1

Трибухівська сільська ОТГ – 1

Чортківська міська ОТГ – 4