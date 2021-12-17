Тернопільський спортсмен став чемпіоном світу

Тернополянин Дмитро Патиковський став чемпіоном світу з універсального бою. В категорії до 80 кілограмів спортсмен переміг бійця з Азербайджану. Чемпіонат відбувся в турецькій Анталії. Дмитро вже приїхав додому та повернувся до щоденних тренувань, пише Суспільне.

Тренування Дмитра Патиковського розпочинається з пробіжки. Далі спортсмен лазить по канату. А потім відпрацьовує перекидання, які використовує під час бою.

У Туреччині Дмитро боровся із азербайджанським спортсменом. За регламентом, змагання проводили в три раунди.

“У першому раунді була смуга перешкод. Її я подолав, здійснив влучний постріл з пістолета. Вигравши перший раунд, мені ще одне очко перенеслося в другий раунд, де я зустрівся з представником Азербайджану вже на килимі в кімоно. В другому раунді я переміг з рахунком 4:0. 5:0 було в мою користь і два раунди було за мною. Третього раунду вже не було, бо я переміг у двох раундах і третій раунд не дається, суперник програв два раунди підряд”, – каже Дмитро.

Дмитро каже, що це його перша перемога на чемпіонаті світу:

“Фінал був досить запеклим, ці змагання проводили представники Азербайджану. Представники Азербайджану його тягнули. Були деякі моменти, які могли помішати мені стати чемпіоном”, – каже Дмитро.

Універсальним боєм Дмитро Патиковський замається більше 20 років. Чоловік каже, що за цей час виборов 2 “золота” та 1 “срібло” на чемпіонаті України та срібну медаль на чемпіонаті Європи.

“До своєї мрії я йшов багато років. Завжди мріяв стати чемпіоном світу. Це досить достойне звання. В мене росте син, який також займається спортом.. Їздив вже на універсальний бій.. Йому 14 років буде. Кожен батько повинен показувати приклад своєму сину”, – каже Дмитро.