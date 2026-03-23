На Тернопільщині тестуватимуть нову модель ДПА для 4 класів: перелік шкіл

Затверджено перелік закладів освіти для участі в апробації моделі державної підсумкової атестації для учнів 4-класів у формі зовнішнього незалежного оцінювання у 2026 році.

До участі в апробації визначено 15 закладів загальної середньої освіти Тернопільської області:

Ангелівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Байковецької сільської ради;

Гімназія с. Грабовець Великогаївської сільської ради;

Звиняцька гімназія імені Михайла Галущинського Білобожницької сільської ради;

Зеленівська гімназія Гримайлівської селищної ради;

Козівський ліцей № 2 Козівської селищної ради

Кременецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Кременецької міської ради;

Курянівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Нараївської сільської ради;

Мушкатівська гімназія Борщівської міської ради;

Панівецька гімназія Мельнице-Подільської селищної ради;

Сороцька гімназія Бучацької міської ради;

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Тернопільської міської ради;

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради;

Товстеньківська гімназія Колиндянської сільської ради Тернопільської області;

Чортківський ліцей № 5 Чортківської міської ради;

Шибалинська гімназія Бережанської міської ради;

Пілотування спрямоване насамперед на відпрацювання процедур збору та обробки результатів оцінювання навчальних досягнень учнів.

Важливо, що учні 4-х класів проходитимуть атестацію у звичних умовах – у своїх школах і класах, без переміщення між закладами, що є важливим для збереження комфортних умов навчання.