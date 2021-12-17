На Тернопільщині хочуть продати виправну колонію, в якій “сидів” Янукович

Серед об’єктів малої приватизації на Тернопільщині, котрі планують продавати у 2022 році, включили майно державної установи «Бережанська виправна колонія №141». Про це розповів керівник Регіонального відділенні Фонду державного майна України по Тернопільській області Руслан Белошицький.

– У Бережанах буде виставлятися дуже гарний об’єкт – колишня колонія. Це здоровенне, класне приміщення, що знаходиться на території бувшого монастиря Бернардирів. Воно, звичайно, не є дешевим. Стартова ціна буде великою, але може хтось знайдеться, купить об’єкт і зробить там цікавий, інноваційний проєкт. Зараз у виправній колонії немає жодних ув’язнених, взагалі нічого немає, тому його можна продавати. Якщо є хороший інвестор або людина, яка має фінанси чи якісь плани, може сміло її купляти, – сказав Руслан Белошицький.

До орієнтованого переліку об’єктів, які будуть виставлені на продаж у 2022 році планується включити 27 об’єктів, у тому числі й перехідні, по яких приватизація в 2021 році не завершена.

До слова, офіційно затверджених цін щодо продажу об’єктів малої приватизації поки що немає.

Джерело: Тижневик “Номер один”