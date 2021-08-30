До школи разом: поліцейські Тернопільщини запрошують краян долучитися до благодійності

Протягом тижня на Тернопільщині проходитиме всеукраїнська акція «Готуємось до школи разом», завдання якої – забезпечити дітей вразливих категорій канцелярським приладдям для школи. Благодійний захід «Канцелярія для навчання» ініціювали 27 серпня тернопільські правоохоронці та представники організації «Фонд Добрих Людей».

Спеціальний контейнер для благодійної допомоги працівники ювенальної превенції та волонтери обладнали на Театральному майдані в Тернополі.

Усі небайдужі мешканці міста, представники влади та місцевих організацій мали змогу долучитися до збору різного приладдя для родин, які не мають змоги зібрати своїх дітей до школи. Тернополяни радо допомагали школярикам.

Подібні акції проходитимуть і в інших територіальних громадах області. Організатори запрошують усіх охочих долучитись до доброї справи.

Зібрані шкільні набори, книжки, та зошити ювенальні поліцейські передадуть вихованцям інтернатів, сиротинців, а також дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей.