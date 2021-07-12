Три тис грн. хабара пропонував нетверезий водій поліцейському на Тернопільщині

На Тернопільщині нетверезий водій пропонував хабар поліцейським.

У місті Підволочиськ, що на Тернопільщині, правоохоронці зупинили автомобіль через технічну несправність, та при розмові з водіїм стало зрозуміло, що він напідпитку.

Під час спілкування з поліцією, водій зі Скалата пропонував хабар, у розмірі 3 тисяч гривень, щоб правооохоронці не притягували його до відповідальності за кермування у нетверезому стані.

Відтепер водій буде відповідати перед законом не тільки за те, що сів за кермо напідпитку, а й за те, що намагався дати хабара працівникам поліції.

За попередніми даними, жителю Скалата загрожує чотири роки позбавлення волі.