11:31 | 12.07.2021
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Тернопільщина 

Три тис грн. хабара пропонував нетверезий водій поліцейському на Тернопільщині

tata 0 Views Прокоментуй!
На Тернопільщині нетверезий водій пропонував хабар поліцейським.

У місті Підволочиськ, що на Тернопільщині, правоохоронці зупинили автомобіль через технічну несправність, та при розмові з водіїм стало зрозуміло, що він напідпитку. 

Під час спілкування з поліцією, водій зі Скалата пропонував хабар, у розмірі 3 тисяч гривень, щоб правооохоронці не притягували його до відповідальності за кермування у нетверезому стані. 

Відтепер водій буде відповідати перед законом не тільки за те, що сів за кермо напідпитку, а й за те, що намагався дати хабара працівникам поліції. 

За попередніми даними, жителю Скалата загрожує чотири роки позбавлення волі. 

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