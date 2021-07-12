Вдарився головою об асфальт: житель Тернопільщини впав із триметрової черешні

11 липня медики швидкої Тернопільщини обслужили 310 викликів до пацієнтів, здійснили 106 госпіталізацій; з них у Тернополі обслужено 135 викликів швидкої допомоги, госпіталізовано 44 пацієнти. За минулу добу в службі швидкої краю зафіксовано 2 виклики до хворих з діагнозом ковід, госпіталізовано 1 ковідного пацієнта.

Найбільше було виїздів до пацієнтів із серцево-судинними недугами, на судомні стани й алкогольні інтоксикації. Також побільшало викликів на побутові травмування та різні нещасні випадки.

Так, бригада швидкої виїжджала на вул. Острозького, до 38-річного пацієнта. Чоловік, у стані алкогольного сп’яніння, впав на вулиці й вдарився головою об асфальт. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, гематомою чола, у стані алкогольного сп’яніння середнього ступеня, пацієнта, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в університетську лікарню.

Швидка виїжджала у с. Котівка на Гусятинщині, до 48-річного пацієнта. Чоловік упав із 3-метрової черешні. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, гематомою потилиці та забоєм поперекового відділу хребта пацієнта, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у райлікарню, повідомив Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.