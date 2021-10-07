У Кременці з 4 поверху випав будівельник: чоловіка шпиталізували до районної лікарні

Кременецькі поліцейські встановлюють обставини травмування робітника на будівництві.

Як повідомили правоохоронці, нещасний випадок стався 6 жовтня у місті. З новобудови випав 57-річний житель одного із сіл Шумської громади.

За попередніми даними, чоловік проводив ремонтні роботи на четвертому поверсі. Робітник не втримав рівноваги та впав. З переломом руки його шпиталізували до районної лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини події.

Відомості із даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.