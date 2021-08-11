У тернопільських лікарнях побільшало хворих на COVID-19. Епідеміологи пов’язують це з ускладненням епідемічної ситуації.

Наразі в закладах охорони здоров’я міста перебуває 25 інфікованих пацієнтів. Шестеро хворих використовують кисневу підтримку.

“У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 10 хворих на COVID-19: 2 пацієнтів – на кисневій підтримці через маску, 3 людей – на кисневому концентраторі, 1 пацієнт у лікарні з підозрою. У Тернопільській лікарні №2 – 12 хворих з COVID-19. 6 хворих – на кисневій підтримці через маску, 1 людина підключена до апарату ШВЛ. У дитячій лікарні – 3 хворих на коронавірус, у лікарні №3 – хворих на коронавірус немає. Рівень госпіталізації невисокий, якщо стежити за показниками. Втім, небезпека є через поширення штаму “Дельта”, – каже начальник міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак.

Нагадаємо, в області виявили 52 інфікованих штамом “Дельта”, серед них 19 тернополян. За прогнозами епідеміологів, восени у регіоні можливий спалах через активність цього штаму.