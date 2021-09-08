В селі на Тернопільщині померла староста

Стало відомо про смерть старости села Лосяч, на Борщівщині, Галини Кійовської.

Жінка померла на 58-му році життя. Про це повідомляють на сайті Скала-Подільської громади.

«Важко знайти такі слова, які б могли зменшити біль, коли зупиняється серце найріднішої людини, яка віддала свою любов, підтримувала та завжди знаходилася поруч. Селищний голова Ігор Лобода, депутатський корпус, виконавчий комітет та виконавчий апарат селищної ради висловлюють щирі співчуття родині та близьким Галини Юріївни. Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині померлої колеги. Віримо, що Всемилостивий Господь прийме її світлу та щиру душу в Царство Небесне. Вічна та світла пам’ять нашій колезі і другу,» – йдеться у повідомленні.