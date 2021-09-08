Туристична родзинка Тернопільщини отримала новий логотип

У Заліщиках створили новий туристичний логотип громади.

Його розробкою займалася Заліщицька міська територіальна громада спільно з командою Бюро промоції “Смак Громад”. У мерії кажуть, шлях створення логотипу був довгим, але наразі затвердили остаточний.

“Формування чіткого, позитивного бренду і образу території громади необхідне для підвищення туристичного іміджу нашого міста”, – зазначили у комунальному підприємстві “Заліщики туристичні”.

Логотип імітує вигин Дністра, яким і славиться містечко. Заради цієї панорами туди приїжджають туристи з різних куточків України.

Доповнили логотип слоганом “Заліщики – півострів натхнення”.