7 грудня на Тернопільщині майже 115 населених пунктів будуть без світла

У вівторок, 7 грудня, без електропостачання залишатимуться майже 115 населених пунктів Тернопільської області. Про це повідомляє «Тернопільобленерго». Планові відключення пов’язані з проведенням ремонтно-монтажних робіт.

РЕМ Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні Бережанський РЕМ м. Бережани: вул. Львівська, вул. Гайова з 09:00 до 17:00 Бережанський РЕМ с.Нараїв,Шайбівка з 09:00 до 17:00 Бережанський РЕМ с. Шибалин: вул. Київська Русь, вул. Рига, вул. Героїв Повстанців, вул. Данила Галицького, вул. Шкільна, вул. Галини Дидик, вул. Лесі Українки, вул.

с. Комарівка: вул. Центральна з 09:00 до 17:00 Борщівський РЕМ с. Бурдяківці: вул. Плаксіївка, вул. Центральна, вул. Капацілівка, вул. Маковщина, вул. Шкільна, вул. Церковна, вул. Нова, вул. Вовчинець, вул. Вигін, вул. Гудзівка, вул. Гулякова Гора, вул. Литва, вул. Лози, вул. Молодіжна

смт. Скала-Подільська: вул. Б.Хмельницького, вул. Вербова, вул. Підлісна, вул. Кармелюка, вул. Зелена, вул. Українська бічна

с. Збриж: вул. Центральна з 09:30 до 16:30 Борщівський РЕМ с. Кудринці: вул. Незалежності, вул. Галицька, вул. Бурянівська, вул. Івана Франка, вул. Тараса Шевченка, вул. Долинська, вул. Джерельна, вул. Підлісна, вул. Шкільна, вул. Зеленецька, вул. Хатки, вул. Кугутівка, вул. Миру, вул. Січових Стрільців, вул. Центральна з 09:30 до 16:30 Борщівський РЕМ с. Слобідка: вул. Медова, вул. Лісова, вул. Івана Франка, вул. Івана Богуна, вул. Кут, вул. Левада, вул. Грушевського, вул. Зелена, вул. Лозова, вул. Василя Стуса, вул. Польова, вул. Січових Стрільців з 09:30 до 16:30 Борщівський РЕМ с. Шупарка: вул. Андріяшиків кут, вул. Полянки, вул. Голятин, вул. Данилюків кут, вул. Подільська, вул. Центральна з 09:30 до 16:30 Бучацький РЕМ с. Губин: вул. , вул. Зелена, вул. Стрипна, вул. Головна(Весела)

м. Бучач: вул. Галицька з 09:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с. Зубрець: вул. Поле, вул. Іванівка Бічна, вул. Іванівка, вул. І.Костенка, вул. Баришські Гаї, вул. Нова, вул. Ліснича, вул. Під Явором з 09:00 до 16:00 Гусятинський РЕМ с. Самолусківці: вул. П.Козака, вул. Зелена, вул. Шевченка

с. Постолівка: вул. Село з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Глібів: вул. Костьолок з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Сухостав: вул. Лесі Українки, вул. Шевченка, вул. Наливайка, вул. Кобилянської, вул. Хмельницького, вул. Заньковецької з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ м. Копичинці: вул. Чортківська, вул. Шевченка, вул. Чайковського, вул. Мазепи, вул. Ринок, вул. Франка І., вул. Кривоноса, вул. Лісна, вул. Січових стрільців, вул. Коротка, вул. Крива, вул. 22 січня, вул. Чічки-Андрієнка, вул. Січинського, вул. Кобилянської, вул. Котляревського з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ м. Копичинці: вул. Мазепи, вул. Шевченка з 09:00 до 17:00 Заліщицький РЕМ с. Печорна: вул. Підгірна

м. Заліщики: вул. Наддністрянська, вул. С.Бандери, вул. Сагайдачного, вул. Миру, вул. Шухевича (Тимошенка), вул. Ущилівська, вул. Польова, вул. Зеленогайська, вул. Кооперативна, вул. Козацька, вул. Незалежності, вул. Подільська, вул. Джерельна, вул. 40 років Перемоги, вул. Чорновола, вул. Гранична, вул. Стефаника, вул. Залізнична, вул. Маковея, вул. Богуна, вул. Ольжича, вул. Обіжево, вул. Гагаріна, вул. Нова, вул. Шевченка, вул. Устименка, вул. Злагоди

с. Харитонівці: вул. Нагорянка

с. Добровляни: вул. Українська з 10:00 до 15:00 Заліщицький РЕМ с. Дуплиська: вул. Вороцянко, вул. Підлісна, вул. Шкільна, вул. Вербова, вул. , вул. Вереснева, вул. Затишна

с. Харитонівці: вул. Нагорянка з 09:00 до 16:00 Заліщицький РЕМ с. Лисівці: вул. Вогруд, вул. Левада, вул. Горб, вул. Глибока Левада, вул. Загороди, вул. Чаплин, вул. Церковна, вул. Зацерковна, вул. Біля потока

с. Харитонівці: вул. Нагорянка з 10:00 до 16:00 Збаразький РЕМ с. В.Вікнини.: вул. Кавалівська, вул. Весела, вул. Кавказька з 09:00 до 13:00 Збаразький РЕМ с. В.Вікнини.: вул. Долина, вул. Церковна з 13:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с. Колодне: вул. Сагайдачного, вул. Гагаріна, вул. Лісова, вул. Бандери, вул. Лесі Українки з 09:00 до 12:00 Збаразький РЕМ с. Колодне: вул. Глинчуки, вул. Лесі Українки, вул. Морозенка, вул. Івана Франка з 12:00 до 14:00 Збаразький РЕМ с. Колодне: вул. Шевченка, вул. Прибережна, вул. Лісова, вул. Сагайдачного, вул. Гагаріна з 14:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с. Шили.: вул. Зарічна, вул. Лесі Українки з 14:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с. Чернихів: вул. Центральна, вул. Плютинці, вул. з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с. Підгайчики: вул. Дружби, вул. з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с. Годів: вул. Мельники, вул. Шаповалова, вул. з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с. Ренів: вул. Нова, вул. Новосілка, вул. , вул. Загороди, вул. Сонячна, вул. Клубна, вул. Озерна з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ смт. Козлів: вул. Галицька, вул. Постанців УПА, вул. Шухевича, вул. Л.Українки, вул. Дружби, вул. Хмельницького, вул. Шевченка, вул. І.Франка, вул. Незалежності, вул. Підліс, вул. Заводська, вул. Передмістя

м. Козова: вул. Грушевського з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с. Хоростець: вул. Центральна з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с. Геленки: вул. Центральна, вул. Закорчма з 10:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с. Новий Олексинець: вул. Перемоги, вул. Сонячна, вул. 1-го Травня, вул. Л.Українки, вул. 8-го Березня, вул. І.Франка, вул. Гайова, вул. Польова, вул. Зелена, вул. В.Терешкової, вул. Стефаника, вул. Шевченка, вул. Гагаріна, вул. Медова, вул. Чапаєва, вул. Почаївська, вул. С. Крушельницької, вул. Героїв Небесної Сотні з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с. Будки: вул. Ватутіна, вул. Козаки(Жукова), вул. Дружби, вул. І.Франка, вул. Гончара, вул. Центральна, вул. Шевченка, вул. Галяси, вул. Боженка, вул. Вовчики(Щорса), вул. Чевоноармійська, вул. Свистуни, вул. Польова, вул. Травнева, вул. Двірська

с. Борщівка: вул. Заболотна з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с. Дунаів: вул. Шкільна, вул.

с. Савчиці: вул. Миру, вул. Вірля, вул. А.Стрижак, вул. Шевченка, вул. Польова

с. Гаї: вул. Циганюка Михайла, вул. Ковалики, вул. Петруки

с. Кімната: вул. Затишна, вул. Затишна ІІ

с. Великі Бережці: вул. Л.Українки, вул. Медична, вул. Перемоги, вул. Підлісна, вул. Шевченка, вул. Набережна, вул. Шкільна, вул. Зелена

с. Куликів: вул. Лісна, вул. Шевченка, вул. Березина

с. Рудка: вул. Підлісна, вул. Макаренка, вул. Калініна

с. Діброва: вул. Теплична

с. Лосятин: вул. Варшавська з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ м. Кременець: вул. Старого Детюка, вул. Туницька, вул. Старі вали, вул. Бориса Козубського, вул. Шевченка, вул. Б. Харчука, вул. Ліцейна, вул. Корольова, вул. Княжина, вул. Шумська, вул. М. Кривоноса, вул. Козацька, вул. Чернихівського, вул. Словацького, вул. Обїздова, вул. Глиняна, вул. пров. М. Драгоманова, вул. Ясна, вул. Липова, вул. В.Чорновола, вул. Глінки, вул. Вивозова, вул. Л. Украінки, вул. Платоновоі, вул. М. Драгоманова, вул. Осовиця, вул. пров. Високий, вул. Толстого, вул. пров. Ремісничий, вул. пров. Красногірка, вул. Спортова, вул. Олени Пчілки, вул. Климова, вул. Джерельна, вул. Уласа Самчука, вул. Глибока, вул. Зелена, вул. Красногірка, вул. пров. Туницький, вул. Пасічна, вул. Вериківського, вул. Сичівка 2, вул. М. Коцюбинського, вул. П. Ірва, вул. пров. Стрімкий, вул. пров. Бориса Козубського, вул. Гл. Туницька, вул. Котляревського, вул. Базарна, вул. пров. Джерельний, вул. Горького, вул. Тиха, вул. Спокійна, вул. Франка, вул. Ботанічна, вул. Повздовжня, вул. пров. Шевченка, вул. Глинянка, вул. Медова, вул. Крейдяна, вул. С. Петлюри, вул. пров. Вивозова, вул. пров. Толстого, вул. Спадиста, вул. пров. Франка, вул. Вишнівецька, вул. Гладка, вул. Корніі, вул. Дубенська, вул. Сичівка, вул. 107 Кременецької дивізії

с. Горинка: вул. Сонячна

с. Лосятин: вул. Варшавська

с. Комарівка: вул. Першотравнева з 09:00 до 18:00 Кременецький РЕМ м. Кременець: вул. Ляшуки, вул. Переліски

с. Зеблази: вул. В.Зеблази з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с. Колосова: вул. Ковпака, вул. Миру(Жукова), вул. Щорса, вул. Молодіжна, вул. Пасічна, вул. Островського, вул. Центральна, вул. Депутатська

с. Савчиці: вул. Вірля, вул. Миру з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ м. Ланівці: вул. Тернопільська, вул. Богайчука, вул. Січових Стрільців, вул. Східна, вул. Пряма, вул. Дружби, вул. Незалежності, вул. Українська, вул. Західна, вул. Нова, вул. Кармелюка, вул. Весняна, вул. Новосілка, вул. Зелена, вул. Жирак, вул. Грушевського, вул. Садова, вул. Шкільна, вул. Волинська, вул. Шевченка, вул. Драгоманова, вул. Морозенка, вул. Винниченка, вул. Берегова, вул. Листопадова, вул. Вишнева, вул. Ювілейна, вул. Котляревського, вул. Л.Українки, вул. Запорізьких Козаків, вул. Польова, вул. Травнева, вул. Підгірна

с. Юськівці: вул. Юськівці.

с. Пуста: вул.

с. Грибова: вул. Грибова. з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ м. Ланівці: вул. Привокзальна, вул. Травнева, вул. Набережна, вул. Квітнева

с. Грибова: вул. Центральна, вул. Грибова. з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ с. Оришківці: вул. Оришківці., вул. Матросова

м. Ланівці: вул. Тернопільська з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ с. Оришківці: вул. Оришківці.

с. Іванківці: вул. —

с. Білозірка: вул. з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ с. Молотків: вул. Молотків. з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ с. Ванжулів: вул. Ванжулів. з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ с. Мартишківці: вул. Мартишківці.

с. Білозірка: вул. Відродження

м. Ланівці: вул. Незалежності, вул. Грушевського, вул. Привокзальна

с. Бережанка: вул. Бережанка.

с. Думанинка.: вул. Думанинка

с. Білка.: вул.

с. М.Куськівці.: вул.

с. Соколівка: вул. Соколівка. з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ с. Борсуки: вул. , вул. Шевченка

м. Ланівці: вул. Ланівці., вул. Травнева з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ с. Москалівка: вул. Москалівка. з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ с. Вербовець: вул. з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ с. Якимівці: вул. Якимівці., вул. Зелена

с. Татаринці: вул. Татаринці. з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ с. Горигляди: вул. Дворського, вул. Галицька, вул. Лугова, вул. Річкова, вул. Липова, вул. Зелена, вул. Міжгородня з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ м. Монастириська: вул. Шевченка, вул. Пекарська, вул. В.Стуса, вул. Садова з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ с. Міжгір’я: вул. Шкільна, вул. Горожанська, вул. Майданівська, вул. Шевченка з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ с. Маркова: вул. Надрічна, вул. Центральна, вул. Кут, вул. Висока з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ м. Монастириська: вул. Ів.Франка, вул. Хвильового, вул. Підгородня, вул. Шевченка, вул. Січових Стрільців, вул. Горішня, вул. Б.Хмельницького, вул. Галицька з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ м. Монастириська: вул. Січових Стрільців, вул. Лесі Українки, вул. Шевченка, вул. Злуки, вул. Грушевського з 09:00 до 17:00 Підволочиський РЕМ с. Качанівка: вул. 1 грудня, вул. Незалежності

с. Фащівка: вул. Грушевського

с. Тарнаруда: вул. Зелена з 09:00 до 17:00 Підволочиський РЕМ с. Лисичинці: вул. Шевченка з 09:00 до 17:00 Підгаєцький РЕМ м. Підгайці: вул. Мазепи гетьмана, вул. Мартина Мізерного Рена, вул. Міцкевича, вул. Злуки, вул. Замкова, вул. Горішня Юрдика, вул. Федьковича, вул. Шевченка, вул. Лисенка

с. Старе місто: вул. Староміська з 09:00 до 17:00 Підгаєцький РЕМ с. Шумляни: вул. Івана Франка, вул. Довженка, вул. Шевченка, вул. Лесі Українки

с. Носів: вул. Горішній кінець з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с. Іванівка: вул. , вул. з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с. Глещава: вул. , вул. Кінцева, вул. Загребля

м. Теребовля: вул. Князя Василька з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с. Бурканів: вул. з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с. Заздрість: вул. з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с. Ласківці: вул. з 09:00 до 17:00 Тернопільський міський РЕМ Вул. Б.Бойчуків 1,1А,3,17, Злуки 53А,55,57,59, 15 квітня 1,3,3Б,5 з 09:00 до 13:00 Тернопільський сільський РЕМ с. Застінка: вул. Шевченка, вул. Берегова, вул. Л.Українки, вул. Зелена, вул. Лугова, вул. Карєрна

с. Прошова: вул. Цизарівка з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с. Гаї Гречинські: вул. Зелена, вул. Шевченка, вул. Тернопільська, вул. Липова, вул. Польова, вул. Молодіжна, вул. Зелена-Бічна, вул. Джерельна, вул. Глибока, вул. Л.Українки, вул. Галицька, вул. Сонячна, вул. Садова, вул. Крушельницької, вул. Вишнева, вул. Франка, вул. Гайова, вул. Долинна, вул. Березова, вул. Медова

с. Байківці: вул. Лепкого, вул. Смерекова, вул. Просвіти, вул. Чумацька, вул. Комерційна, вул. Братів Мисулів, вул. Центральна, вул. Квітова, вул. Садова, вул. Л. Курбаса, вул. Магістральна, вул. К. Савури, вул. Хлібна, вул. Тернопільська, вул. Приміська, вул. Фестивальна, вул. Липова, вул. Кобзаря, вул. Трудова, вул. Шумська, вул. , вул. Оболонна, вул. Пирогова, вул. Європейська, вул. Валова, вул. Тиха, вул. Лісова, вул. Галицька, вул. Ділова, вул. Волошкова

с. Гаї Шевченківські: вул. Кривоноса, вул. Польова, вул. Наливайка, вул. Б.Хмельницького, вул. Затишна, вул. , вул. Івана Франка, вул. Лесі Українки, вул. Підлісна, вул. Січ.Стрільців, вул. Шляхтинецька

с. Шляхтинці: вул. Липова, вул. Галицька, вул.

с. Довжанка: вул. Містечко з 09:30 до 16:00 Тернопільський сільський РЕМ с. Забойки: вул. Майдан, вул. Зарічна, вул. Гайова, вул. 8 Березня, вул. Нижня Руська

с. Домаморичі: вул. Лугова, вул. Зелена, вул. 16 Липня, вул. І.Франка, вул. Шевченка, вул. Зарічна, вул. Гайова, вул. Колгоспна, вул. Л.Українки, вул. Садова, вул. Дружби, вул. Грушевського з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с. Смиківці: вул. Л.Українки, вул. Сагайдачного, вул. Підволочиське шосе, вул. Курбаса, вул. Тернопільська, вул. Миру, вул. Шухевича, вул. Злагоди, вул. Незалежності, вул. Єдності, вул. Крушельницької, вул. Михайла Грушевського, вул. Т. Шевченка, вул. Івана Франка, вул. Б.Хмельницького, вул. Бандери, вул. Мазепи, вул. Сонячна, вул. Молодіжна, вул. Середній рів, вул. Набережна, вул. Котляревського, вул., вул. Зелена, вул. Коновальця, вул. Незалежності-бічна, вул. Світанкова з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с. Лучка: вул. Л.Українки, вул. , вул. Надрічна, вул. Б.Хмельницького, вул. Січових Стрільців з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ м. Чортків: вул. Вигнанська з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ м. Чортків: вул. Лісова, вул. Бердо, вул. Дачна, вул. Садова з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с. Милівці: вул. Милівці 1 з 09:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с. Залісся: вул. Залісся 11, вул. Залісся 10, вул. Ясна бічна, вул. Залісся 4, вул. Залісся 9, вул. Залісся 1, вул. Залісся 5, вул. Залісся 6 з 09:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с. Звиняч: вул. Звиняч 9, вул. Звиняч 6, вул. Звиняч юзеф, вул. Звиняч 8, вул. Звиняч 2, вул. Звиняч 5, вул. Звиняч 10, вул. Звиняч 3, вул. Звиняч 11 з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с. Звиняч: вул. Звиняч 8, вул. Звиняч 5, вул. Звиняч 9, вул. Звиняч 3, вул. Звиняч 2, вул. Звиняч юзеф, вул. Звиняч 4, вул. Звиняч 7, вул. Звиняч 10, вул. Звиняч 6, вул. Звиняч 11 з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ смт. Заводське: вул. Сонячна, вул. Липники, вул. Підлісна Липники, вул. Лісова, вул. Шевченка, вул. Січових Стрільців, вул. Наливайка, вул. Гайова, вул. Паркова, вул. Ясна-поляна Липники, вул. Липники сад

с. Шманьківчики: вул. Шманьківчики 11, вул. Шманьківчики 5, вул. Шкільна, вул. Шманьківчики 8, вул. Шманьківчики 7, вул. Шманьківчики 9, вул. Шманьківчики 1, вул. Шманьківчики 3, вул. Шманьківчики 10, вул. Шманьківчики 2, вул. Шманьківчики 6, вул. Шманьківчики 4

с. Шманьківці: вул. Нова, вул. Зелена, вул. Шманьківці 2, вул. Шманьківці 1, вул.

с. Пастуше: вул. Гайова, вул. Пастуше 1

м. Чортків: вул. Копичинецька, вул. Гончара

с. Пробіжна: вул. Пробіжна 10 з 11:00 до 15:00 Чортківський РЕМ с. Звиняч: вул. Звиняч 5, вул. Звиняч 2, вул. Звиняч 9, вул. Звиняч 4, вул. Звиняч 3, вул. Звиняч 7, вул. Звиняч юзеф з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с. Великі Чорнокінці: вул. В. Чорнокінці 3, вул. В. Чорнокінці 1, вул. В. Чорнокінці 6, вул. В. Чорнокінці 5, вул. В. Чорнокінці 4 з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ м. Чортків: вул. Орлика, вул. Корольова, вул. Сінгаєвського, вул. Тарнавського, вул. Полуботка, вул. Стефаника, вул. Мельника, вул. Сірка з 08:00 до 17:00 Шумський РЕМ с. Шумбар: вул.

с. Новостав: вул. з 09:00 до 17:00 Шумський РЕМ с. Шумбар: вул. , вул. Горбівці з 09:00 до 17:00 Шумський РЕМ с. В.Іловиця: вул.

с. Тетильківці: вул. Зелена з 09:00 до 17:00 Шумський РЕМ с.в.Іловиця. з 09:00 до 17:00