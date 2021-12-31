10:02 | 31.12.2021
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Тернопільщина 

Від ковіду на Тернопільщині померло четверо людей

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201 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 30 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».

Також за останню добу:

– летальних випадків – 4:

1 – чоловік 71р., Тернопільський район;

2 – жінка 77р., Чортківський район;

3 – жінка 74р., м.Тернопіль;

4 жінка 64р., Тернопільський район.

– одужало – 298 особи

– проведено досліджень методом ПЛР – 772

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 107 483 особи;

– одужало – 102 419 осіб;

– летальних випадків – 2 114 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 12 389 (11 743 одужало, 279 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 341 (2 123 одужало, 61 летальних).

– Тернопільський район – 64 284 (61 214 одужало, 1 195 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 28 833 (27 166 одужало, 524 летальних).

– Чортківський район – 30 810 (29 462 одужало, 637 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 3 999 (3 818 одужало, 52 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (38 осіб):

  • Борсуківська сільська ОТГ – 1
  • Великодедеркальська сільська ОТГ – 2
  • Вишнівецька селищна ОТГ – 2
  • Кременецька міська ОТГ – 15
  • Лановецька міська ОТГ – 12
  • Лопушненська сільська ОТГ – 0
  • Почаївська міська ОТГ – 2
  • Шумська міська ОТГ – 4

Тернопільський район (111 осіб):  

  • Байковецька сільська ОТГ – 7
  • Бережанська міська ОТГ – 11
  • Білецька сільська ОТГ – 0
  • Великоберезовицька селищна ОТГ – 6
  • Великобірківська селищна ОТГ – 3
  • Великогаївська сільська ОТГ – 3
  • Залозецька селищна ОТГ – 1
  • Збаразька міська ОТГ – 3
  • Зборівська міська ОТГ – 2
  • Золотниківська сільська ОТГ – 2
  • Іванівська сільська ОТГ – 1
  • Козівська селищна ОТГ – 9
  • Козлівська селищна ОТГ – 0
  • Купчинецька сільська ОТГ – 0
  • Микулинецька селищна ОТГ – 1
  • Нараївська сільська ОТГ – 2
  • Озернянська сільська ОТГ – 2
  • Підволочиська селищна ОТГ – 0
  • Підгаєцька міська ОТГ – 1
  • Підгороднянська сільська ОТГ – 1
  • Саранчуківська сільська ОТГ – 2
  • Скалатська міська ОТГ – 4
  • Скориківська сільська ОТГ – 0
  • Теребовлянська міська ОТГ – 6
  • Тернопільська міська ОТГ – 44

Чортківський район (52 особи):

  • Білобожницька сільська ОТГ – 0
  • Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2
  • Борщівська міська ОТГ – 7
  • Бучацька міська ОТГ – 3
  • Васильковецька сільська ОТГ –0
  • Гримайлівська селищна ОТГ – 0
  • Гусятинська селищна ОТГ – 4
  • Заводська селищна ОТГ – 4
  • Заліщицька міська ОТГ – 5
  • Золотопотіцька селищна ОТГ – 2
  • Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2
  • Колиндянська сільська ОТГ – 0
  • Копичинецька міська ОТГ – 4
  • Коропецька селищна ОТГ – 0
  • Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
  • Монастириська міська ОТГ – 5
  • Нагірянська сільська ОТГ – 1
  • Скала-Подільська селищна ОТГ – 2
  • Товстенська селищна ОТГ – 0
  • Трибухівська сільська ОТГ – 2
  • Хоростківська міська ОТГ – 3
  • Чортківська міська ОТГ – 6

 

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