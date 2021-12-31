Від ковіду на Тернопільщині померло четверо людей

201 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 30 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».

Також за останню добу:

– летальних випадків – 4:

1 – чоловік 71р., Тернопільський район;

2 – жінка 77р., Чортківський район;

3 – жінка 74р., м.Тернопіль;

4 жінка 64р., Тернопільський район.

– одужало – 298 особи

– проведено досліджень методом ПЛР – 772

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 107 483 особи;

– одужало – 102 419 осіб;

– летальних випадків – 2 114 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 12 389 (11 743 одужало, 279 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 341 (2 123 одужало, 61 летальних).

– Тернопільський район – 64 284 (61 214 одужало, 1 195 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 28 833 (27 166 одужало, 524 летальних).

– Чортківський район – 30 810 (29 462 одужало, 637 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 3 999 (3 818 одужало, 52 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (38 осіб):

Борсуківська сільська ОТГ – 1

Великодедеркальська сільська ОТГ – 2

Вишнівецька селищна ОТГ – 2

Кременецька міська ОТГ – 15

Лановецька міська ОТГ – 12

Лопушненська сільська ОТГ – 0

Почаївська міська ОТГ – 2

Шумська міська ОТГ – 4

Тернопільський район (111 осіб):

Байковецька сільська ОТГ – 7

Бережанська міська ОТГ – 11

Білецька сільська ОТГ – 0

Великоберезовицька селищна ОТГ – 6

Великобірківська селищна ОТГ – 3

Великогаївська сільська ОТГ – 3

Залозецька селищна ОТГ – 1

Збаразька міська ОТГ – 3

Зборівська міська ОТГ – 2

Золотниківська сільська ОТГ – 2

Іванівська сільська ОТГ – 1

Козівська селищна ОТГ – 9

Козлівська селищна ОТГ – 0

Купчинецька сільська ОТГ – 0

Микулинецька селищна ОТГ – 1

Нараївська сільська ОТГ – 2

Озернянська сільська ОТГ – 2

Підволочиська селищна ОТГ – 0

Підгаєцька міська ОТГ – 1

Підгороднянська сільська ОТГ – 1

Саранчуківська сільська ОТГ – 2

Скалатська міська ОТГ – 4

Скориківська сільська ОТГ – 0

Теребовлянська міська ОТГ – 6

Тернопільська міська ОТГ – 44

Чортківський район (52 особи):

Білобожницька сільська ОТГ – 0

Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2

Борщівська міська ОТГ – 7

Бучацька міська ОТГ – 3

Васильковецька сільська ОТГ –0

Гримайлівська селищна ОТГ – 0

Гусятинська селищна ОТГ – 4

Заводська селищна ОТГ – 4

Заліщицька міська ОТГ – 5

Золотопотіцька селищна ОТГ – 2

Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2

Колиндянська сільська ОТГ – 0

Копичинецька міська ОТГ – 4

Коропецька селищна ОТГ – 0

Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0

Монастириська міська ОТГ – 5

Нагірянська сільська ОТГ – 1

Скала-Подільська селищна ОТГ – 2

Товстенська селищна ОТГ – 0

Трибухівська сільська ОТГ – 2

Хоростківська міська ОТГ – 3

Чортківська міська ОТГ – 6