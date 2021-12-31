Від ковіду на Тернопільщині померло четверо людей
201 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 30 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».
Також за останню добу:
– летальних випадків – 4:
1 – чоловік 71р., Тернопільський район;
2 – жінка 77р., Чортківський район;
3 – жінка 74р., м.Тернопіль;
4 жінка 64р., Тернопільський район.
– одужало – 298 особи
– проведено досліджень методом ПЛР – 772
За весь час пандемії в Тернопільській області
– захворіло – 107 483 особи;
– одужало – 102 419 осіб;
– летальних випадків – 2 114 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 12 389 (11 743 одужало, 279 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 341 (2 123 одужало, 61 летальних).
– Тернопільський район – 64 284 (61 214 одужало, 1 195 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 28 833 (27 166 одужало, 524 летальних).
– Чортківський район – 30 810 (29 462 одужало, 637 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 3 999 (3 818 одужало, 52 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (38 осіб):
- Борсуківська сільська ОТГ – 1
- Великодедеркальська сільська ОТГ – 2
- Вишнівецька селищна ОТГ – 2
- Кременецька міська ОТГ – 15
- Лановецька міська ОТГ – 12
- Лопушненська сільська ОТГ – 0
- Почаївська міська ОТГ – 2
- Шумська міська ОТГ – 4
Тернопільський район (111 осіб):
- Байковецька сільська ОТГ – 7
- Бережанська міська ОТГ – 11
- Білецька сільська ОТГ – 0
- Великоберезовицька селищна ОТГ – 6
- Великобірківська селищна ОТГ – 3
- Великогаївська сільська ОТГ – 3
- Залозецька селищна ОТГ – 1
- Збаразька міська ОТГ – 3
- Зборівська міська ОТГ – 2
- Золотниківська сільська ОТГ – 2
- Іванівська сільська ОТГ – 1
- Козівська селищна ОТГ – 9
- Козлівська селищна ОТГ – 0
- Купчинецька сільська ОТГ – 0
- Микулинецька селищна ОТГ – 1
- Нараївська сільська ОТГ – 2
- Озернянська сільська ОТГ – 2
- Підволочиська селищна ОТГ – 0
- Підгаєцька міська ОТГ – 1
- Підгороднянська сільська ОТГ – 1
- Саранчуківська сільська ОТГ – 2
- Скалатська міська ОТГ – 4
- Скориківська сільська ОТГ – 0
- Теребовлянська міська ОТГ – 6
- Тернопільська міська ОТГ – 44
Чортківський район (52 особи):
- Білобожницька сільська ОТГ – 0
- Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2
- Борщівська міська ОТГ – 7
- Бучацька міська ОТГ – 3
- Васильковецька сільська ОТГ –0
- Гримайлівська селищна ОТГ – 0
- Гусятинська селищна ОТГ – 4
- Заводська селищна ОТГ – 4
- Заліщицька міська ОТГ – 5
- Золотопотіцька селищна ОТГ – 2
- Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2
- Колиндянська сільська ОТГ – 0
- Копичинецька міська ОТГ – 4
- Коропецька селищна ОТГ – 0
- Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
- Монастириська міська ОТГ – 5
- Нагірянська сільська ОТГ – 1
- Скала-Подільська селищна ОТГ – 2
- Товстенська селищна ОТГ – 0
- Трибухівська сільська ОТГ – 2
- Хоростківська міська ОТГ – 3
- Чортківська міська ОТГ – 6