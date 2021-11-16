Зеленський анонсував виплату по тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу, пише Слово і діло.

Президент Володимир Зеленський повідомив про новий стимул громадян до вакцинації – всім, хто отримає дві дози щеплення, держава виплатить по тисячі гривень.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Зеленський зазначив, що держава підтримає ті сфери, які найбільше постраждали від карантину – а саме креативну, спортивну та транспортну галузь.

Карта вакцинації: ситуація в областях України на 15 листопада В Україні з початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 зробили понад 20 млн щеплень. Відсоток вакцинованих у країні та областях обраховується за першою дозою. 15 листопада 2021, 10:20

«Програма працюватиме так – кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко та зручно, тобто через додаток «Дія». За ці гроші можна буде придбати абонемент до спортзалу чи фітнес-клубу, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. Або купити квитки для подорожей усередині країни, на внутрішні авіа та залізничні перевезення», – пояснив він.

Програма розпочнеться 19 грудня. До кінця року на неї виділять близько 3 млрд гривень. І ще стільки ж – на початку 2022 року.

Президент наголосив, що держава забезпечить можливість отримати цю тисячу всім вакцинованим громадянам, у тому числі людям похилого віку.