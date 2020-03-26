Чи святитимуть паски на Великдень: Зеленський зустрівся з главами церков

Президент закликає святкувати Великдень без походу до церкви

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головами церков щодо безпеки святкування Великодня в умови розповсюдження коронавірусу. Про це повідомили в Офісі президента.

За словами Зеленського, держава планує найближчим часом представити проект “Великдень вдома”, який дозволить відсвяткувати свято вдома.

“Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо і вже скоро презентуємо проект “Великдень вдома”, який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами в церквах”, – повідомив президент.

Також глава держави зазначив, що якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати їх кількість. Відзначається, що розглядається можливість розміщення біля храмів та церков патрулів.

Крім цього Зеленський заявив, що існує домовленість про можливий вступ церковних представників в обласні штаби, які займаються запобіганням поширення коронавіруса.

Пасха відзначається в цьому році 19 квітня.