Офіційний курс: гривня відчутно “просіла”

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 10 березня на рівні 24,92 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,23 (на 6 березня – 27,69 гривні).

Нагадуємо:

6 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,98 – 25,01 гривні за долар.

6 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,70 – 24,72 гривні за долар.