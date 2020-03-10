Директор Тернопільської школи пропонує від’єднати Міністерство середньої освіти від Міністерства вищої освіти і науки

Про доцільність від’єднати Міністерство середньої освіти від Міністерства вищої освіти і науки пише у мережі Фейсбук директор Тернопільської школи-ліцею №6 Олександр Остапчук.

Бо, як бачимо, не знайшлося за багато років у нас унікума, який би гарно “петрав” і у розвиткові шкільництва, і у сфері вищої школи і науки ( хіба що С.Ніколаєнко). Ми всі з повагою і захопленням ставимося до молодості, однак, видається, що скоро вже після аспірантури можна буде спокійно “милованити” Міністерством освіти.

Все-таки мають бути серйозні вимоги до кандидатів у міністри, – пише педагог. Бо у нас кожен відчуває, що може бути міністром якоїсь галузі (хоч тиждень).

Диву даєшся, коли бачиш кого нам весь час підсовують. Ну хоч би один був творцем певної едукаційної системи, хоч би один створив заклад, який можна наслідувати, вчитися! Ото, сидить людина за “паперами”, сидить-сидить і бах: “Міністром будеш?”- “Спробую”. І отак пробують уже багато років. А, головне, всі ці спроби називають реформами. Можливо, перед тим, як пробувати, понюхайте, чи хоч пахне це реформами! Чи просто “пахне”.

Майбутнім міністрам важливо пам”ятати, що оперування двома речами визначає реформу: кадрами і системою зі змістом. Оперування, власне, професіональним стрибком учительства (тут і матеріальний достаток педагогів) і практичним змістом навчання.

Придбання парт, стільчиків, телевізорів, проекторів – це банальні речі, якими ми тішимося. А маємо тішитися уже практичним , розважливим ходом зростання школярів. Якщо наші педагоги втілюють в свідомість дітей псевдокультурні звязки типу “від пацанки до панянки”, “хто зверху” і т.п., то з такими кадрами складно будь-якому міністру реформувати освіту. Щось занадто песимістично? Будьмо веселішими! Є ж у нас ще “агенти змін”, є ще “білі ворони”, є ще “нові інституційні аудитори”….. Щось не виходить веселіше, бо згадав деяких “агентів”, і захотілося …..Ех, Штірліц, де ти?

P.S. Майбутній міністр має бути Штірліцем – “чужим серед своїх і своїм серед чужих”