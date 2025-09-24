Дрони зупинили роботу двох великих нафтопортів росії

Російські нафтові порти на Чорному морі призупинили завантаження танкерів після нічних попереджень про атаки дронів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Тимчасово й превентивно зупинено роботу двох ключових терміналів біля Новоросійська: термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) і нафтобази Шесхарис. У CPC підтвердили, що подібні зупинки є звичними під час повітряних тривог. Джерела повідомили, що Шесхарис також припинив роботу.

У середу в Новоросійську лунали сирени, а влада попереджала про можливі атаки дронів і безпілотних катерів. Офіс CPC у порту зазнав пошкоджень.

Разом ці два термінали експортують понад 2 млн барелів нафти на добу з Росії та Казахстану — важлива частина світового ланцюга постачання нафти, який загалом забезпечує близько 40 млн барелів на добу.

Від серпня Україна значно посилила удари по російських нафтопереробних і портових об’єктах. Це вже змусило Кремль заборонити експорт бензину й розглянути обмеження постачання дизеля.