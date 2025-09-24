Конфлікт на Тернопільщині: мати депутата стверджує, що справа сфабрикована, потерпілі бояться за своє життя

На Тернопільщині розгорівся скандал довкола справи депутата Кременецької райради, якого підозрюють у побитті неповнолітнього. Його мати твердить: справа сфабрикована і силовики діють за наказом «корумпованої верхівки».

Прокуратура натомість заявляє, що має докази вини. А потерпілі розповіли «20 хвилин», що конфлікт зайшов надто далеко, і тепер вони бояться за свої життя.

Допис нібито від матері депутата райради з Кременеччини, якого днями оголосили в розшук за побиття неповнолітнього, опублікувала у Фейсбук Валентина Федорук. Жінка запевняє, що проти сина сфабрикували справу про побиття, а він каже, що його навіть не бачив, і немає жодних наданих цьому доказів зі сторони обвинувачення. Пов’язує це переслідування з боку силовиків з роботою сина-депутата у земельній комісії та звинувачує у корупційних злочинах верхівку влади. І, мовляв, це все кришують правоохоронці і прокурори на чолі з керівником обласної прокуратури Віталієм Панченком. Жінка у дописі додає, що «влада намагається вбити її сина Григорія»…

— Правоохоронці порушили принцип презумпції невинуватості, без рішення суду нібито оголосили Григорія в розшук і тепер переслідують, — йдеться у дописі. — Мати хлопця публічно оголосила і вже звернулась до відповідних структур про те, що влада намагається вбити її сина Григорія, а за цим всім стоять корумповані чиновники Тернопільщини.

Журналісти намагалися поспілкуватися особисто з пані Валентиною. Тому написали їй у месенджер, де журналістка пояснила, хто вона, з якого приводу турбує та залишила особистий номер телефону. Однак, пані Валентина нам так і не передзвонила.

З власних джерел нам відомо, що це нібито акаунт самої матері депутата.

Оголосили в розшук

Редакція нагадаємо, вже писала, що депутата Кременецької райради оголосили у розшук за побиття дитини

Побив неповнолітнього, ухиляється від слідства, оголошений у розшук – підозрюють депутата райради на Тернопільщині. Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

— Слідство встановило, що депутат районної ради вдарив кулаком в обличчя та в груди неповнолітнього. Приводом був нібито конфлікт хлопця з молодшим братом депутата. Свідком сутички був друг потерпілого. Депутат органу місцевого самоврядування не лише застосував фізичну силу щодо юнака, але погрожував неповнолітньому та нібито записував усе на відео мобільного телефону, — йдеться в повідомленні.

Депутат не з’являвся за викликом, ухилявся від проведення слідчих дій, зрештою його оголошено в розшук.

Після вивчення матеріалів кримінального провадження керівник обласної прокуратури Віталій Панченко підписав повідомлення про підозру депутату райради (ч. 1 ст. 125 КК України; ч. 1 ст. 126 КК України). Оскільки чоловік переховується від слідчих, повідомлення про підозру вручили його родичам.

Раніше ми також повідомляли, що лікарі діагностували в потерпілого гематоми. Йому надали медичну допомогу та відпустили додому.

Мати потерпілого повідомила поліцейським, що до побиття її сина причетний депутат Кременецької районної ради. Правоохоронці опитали чоловіка. У своєму поясненні він заперечив свою причетність до вчинення правопорушення.

За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Як це коментує обласний прокурор

«20 хвилин» звернулися за коментарем до керівника Тернопільської обласної прокуратури Віталія Панченка.

— У соцмережах ширяться дописи про нібито переслідування правоохоронцями депутата Кременецької райради, якому оголошено про підозру за фактом побиття неповнолітнього, — каже Віталій Панченко. — Це твердження є маніпулятивним і не має під собою жодного фактичного підтвердження.

Під час розслідування правоохоронці провели відповідні експертизи, допитали свідків, витребували документи, зібрали інші докази та провели їх ретельний аналіз у сукупності, які підтверджують причетність депутата до вказаних подій, повідомив прокурор.

— Оскільки депутат систематично ухилявся від проведення слідчих дій, його оголошено в розшук після повідомлення йому керівником прокуратури підозри за ч. 1 ст. 125 КК України; ч. 1 ст. 126 КК України, — каже Віталій Панченко. — Нагадаю, що злочини проти дітей перебувають під пильною увагою прокуратури, бо мова йде про справедливість і про невідворотність покарання кожного, хто порушив права дитини. Незалежно від посади і прізвища.

Тому замість того, щоб писати неправдиві дописи і нібито пов’язувати депутатську діяльність у земельній комісії із завданням тілесних ушкоджень неповнолітньому, підозрюваному варто просто з’явитись до слідчого поліції. І зробити це у спосіб, передбачений законом, а не поширенням маніпулятивних публікацій у соцмережах. Перед законом усі рівні. Привілеїв чи винятків немає жодних, додав прокурор.

Бив і погрожував

Світлана Лучин, мати неповнолітнього хлопця, якого, за версією слідства, побив місцевий депутат, розповіла «20 хвилин» про інцидент. Зараз, каже жінка, вона дуже боїться переслідувань з боку родини депутата. Хвилюється за сина і своє життя та здоров’я, коли пізно ввечері повертається з роботи.

За словами пані Світлани, син 10 травня прийшов додому і повідомив, що на нього напали: «Гріша Мельничук з меншим, Д. просто напали. Вони вийшли з машини в капюшонах, і Гріша вдарив мене в обличчя».

— Син розповідав, що присів. І потім, каже, друг, який з ним був, заступився за нього, — розповіла пані Світлана. — Каже, що ви робите? На що ви його б’єте? Син запевняв, що по голосу впізнав Григорія. І він погрожував синові. Дістав з машини металеву арматуру і казав, що якщо ти зараз на камеру мені не скажеш те, що я тобі скажу, то тебе рідна мама не знайде. Ви розумієте мій стан, коли мені дитина таке розказала…

Мати каже, що одразу телефонувала батькам нападників — по кілька разів, але на зв’язок ніхто не вийшов. Того вечора вона звернулася в поліцію. Все відбувалося у Шумську. Нападник, за словами Світлани, живе на сусідній вулиці.

Конфлікт, за версією мами побитого хлопця, мав передісторію.

— Четверо однокласників, серед яких і мй син та молодший брат депутата, разом вступили до Кам’янець-Подільського коледжу, — розповіла пані Світлана. — Проживали теж разом у винайманій квартирі.

Далі сталася неприємна ситуація між хлопцями, деталі якої мати розповіла журналістам. Фігурантом, за словами пані Світлани, був молодший брат депутата Д. Враховуючи, що у поліцію тоді не повідомляли і підтвердити чи спростувати обставини неможливо, ми про неї не писатимемо.

Відтоді минуло трохи часу, і до Шумська приїхав старший брат Д., депутат. І, за словами мами, напав на її сина.

У поліції також є покази свідка, хлопчика, який був разом із сином, каже пані Світлана. А також відео з камер спостереження, коли авто Григорія заїжджає у вулицю, де тоді йшли хлопці. А на місці залишився довгий гальмівний шлях.

Навіщо переховується?

Світлана додає, що після звернення до правоохоронців про побиття її покликали до прокуратури, аби «порозумітися» з батьком підозрюваного. І забрала заяву. Коли ж вона прийшла, готова була примиритися. Але натомість замість вибачення почула звинувачення на свою адресу. Мовляв, вона «найняла свідків» і «підкупила» людей. Жінка наполягає, що має докази і не бажає подальшого контакту з родиною підозрюваного.

— Я не хочу, щоб вони мене чіпали. І боюся, що будуть чіпати мою дитину, ми прості люди, я продавець, чоловік на заробітках, ми не маємо жодного стосунку до влади чи правоохоронних органів, — у голосі пані Світлани відчай. — Валентина Федорук, мама депутата, зараз поширює оці всі дописи у соцмережах.

Жінка стурбована тим, що підозрюваного не можуть знайти.

— Якщо він каже, що не винен, і взагалі не бачив того дня мого сина, чому тоді переховується? — каже пані Світлана. — Кажуть, він ніби в якійсь фірмі в Дніпрі працює чи працював. Як він запевняє, що не бив дитину, чому не з’явиться до слідства і не доводить свою невинуватість? Навіщо переховується?

Коли матеріал вже був на сайті, журналістці зателефонувала матір депутата. Вона підтвердила, що допис опублікувала на власному акаунті у Фейсбук, запевняла, що давно не спілкувалася із сином і не бачила його. Поїхав Григорій з дому місяців чотири тому.