Чому двигун шумить після заміни масляного фільтра

Поява нехарактерних звуків після заміни витратних матеріалів викликає обґрунтоване занепокоєння автовласників. Встановивши новий фільтр оливний, деякі можуть помітити незначні зміни у звучанні роботи двигуна. Переважно це пов’язано з адаптацією системи до нового компонента та не є ознакою несправності. Проте поява нетипових шумів після заміни витратних матеріалів заслуговує на увагу — це може свідчити як про короткочасні коливання в циркуляції мастила, так і про глибші технічні нюанси. Щоб уникнути ризику серйозного зносу агрегату, рекомендовано провести діагностику одразу після виявлення подібних симптомів.

Основні причини появи шуму

Повітряні пробки в мастильній системі стають основною причиною сторонніх звуків після обслуговування. Під час заміни фільтрувального елемента відбувається порушення циркуляції мастильного матеріалу, що створює заповітрюваність контуру. Процес заповнення системи вимагає часу — від 30 секунд до 3 хвилин роботи на холостому ходу. Використання невідповідного за розмірами або характеристиками фільтра провокує нестабільний тиск оливи. Неправильний діаметр різьби М20×1,5 замість необхідного М24×1,5 або відмінності у висоті корпусу 95–120 мм впливають на гідравлічні параметри системи. Пропускна здатність фільтрувального елемента повинна становити не менше 15 л/хв за робочої температури 80–90°C. Несправність зворотного клапана призводить до стікання оливи після зупинки двигуна. За подальшого запуску відбувається сухе тертя деталей до відновлення нормального тиску 2,5–4,0 бар. Клапан повинен закриватися за тиску менш як 0,2 бара для запобігання зворотному потоку мастильного матеріалу. Помилки монтажу включають такі порушення технології:

недостатнє затягування корпусу, момент менше 15–20 Нм; пошкодження ущільнювального кільця під час встановлення; неправильне змащення різьбових з’єднань; встановлення фільтра на забруднену поверхню блоку циліндрів; використання старого ущільнювального кільця в ході повторного монтажа.

Перетягування корпусу понад 25 Нм деформує ущільнювальні елементи та порушує герметичність з’єднання, тому варто користуватись спеціальним ключом для фільтра олив, наприклад на сайті Intercars можно підібрати один з варіантів.

Рекомендації щодо правильного вибору та встановлення деталі

Профілактика появи шумів після заміни оливного фільтра вимагає дотримання технології монтажу та використання якісних компонентів. Коректна установка передбачає попереднє очищення посадкового місця від забруднень, змащення ущільнювального кільця тонким шаром моторної оливи та затягування корпусу строго на ¾ оберту після дотику ущільнювача з поверхнею блоку. Вибір надійних постачальників, як-от Intercars, гарантує відповідність фільтрів оригінальним специфікаціям виробника і запобігає проблемам сумісності. До того ж в інтернет-магазині можна придбати інструменти для роботи, зокрема ключ для фільтра оливи, комплект ущільнень корпусу, набір прокладок основи. Контроль якості робіт включає перевірку герметичності системи через перші 100–200 км експлуатації та моніторинг рівня рідини на прогрітому двигуні через 10–15 хвилин після зупинки. Дотримання міжсервісних інтервалів 10 000–15 000 км і використання сертифікованих витратних матеріалів забезпечують стабільну роботу оливної системи без сторонніх звуків.