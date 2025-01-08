На Хмельниччині затримали диверсантів, які підірвали колію і намагалися пустити під укіс потяг

Двох найманців країни-агресора, які намагалися вчинити диверсію на залізниці, правоохоронці встановили та затримали упродовж доби після вчинення злочину.

Ними виявилися двоє мешканців Хмельницької області, які, виконуючи завдання російських кураторів, встановили та підірвали на колії між станціями вибуховий пристрій. Таким чином вони збиралися пустили під укіс вантажний потяг, який саме проходив цією ділянкою залізниці.

У процесі розслідування правоохоронці встановили, що окупанти завербували обох чоловіків через телеграм-канали, у яких вони шукали способи легкого заробітку. Зловмисники встановили вибухівку на рейках та підірвали, коли побачили наближення вантажного потяга. Машиніст вчасно зупинив потяг, тож унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Процес та наслідки вибуху чоловіки фіксували на відео для звітності замовникам злочину. Після вчинення злочину вони збиралися переховуватися, але протягом доби поліцейські та працівники СБУ встановили їхнє місце перебування та затримали.

Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони із доказами листування з ворогом.

Слідчі СБУ вже повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою. Обом чоловікам загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Хмельницька обласна прокуратура.