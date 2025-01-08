У Тернополі встановлять меморіальні таблиці полеглим захисникам України Олександру Осадку та Ігорю Ірзі

На фасаді загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – Економічного ліцею №9 імені Іванни Блажкевич у Тернополі (вул. Іванни Блажкевич, 1-А) встановлять меморіальні таблиці на честь випускників цього навчального закладу, захисників України – Олександра Осадка та Ігоря Ірзи.

Рішення про встановлення пам’ятних дошок було ухвалено на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Меморіальні таблиці стануть символом вшанування пам’яті полеглих захисників, які віддали свої життя за незалежність та суверенітет України.

Довідка.

Олександр Осадко — український військовослужбовець, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя (2022, посмертно). 26 лютого 2022 року пішов на фронт у складі 105-ї окремої бригади територіальної оборони, згодом служив кулеметником 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Загинув 9 липня 2022 біля Мазанівки на Донеччині, під час артилерійського обстрілу у день народження свого батька. З розповідей побратимів, коли почався мінометний обстріл, в окоп, де був Олександр, прилетіло.

Ігор Ірза — доброволець, учасник російсько-української війни, солдат Збройних сил України. Служив у протитанковому дивізіоні 44-ї окремої артилерійської бригади. Після отримання важких опіків внаслідок ворожого обстрілу повернувся на фронт і брав участь у боях на Бахмутському напрямку. Загинув 29 жовтня 2024 року поблизу села Басівка на Сумщині. У 2024 році Ігорю Ірзі також присвоєно звання Почесного громадянина Тернополя посмертно.