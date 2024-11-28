росія масовано атакує об’єкти енергетики, вводять екстрені відключення світла, – Міненерго

У ніч проти 28 листопада та зранку цього дня російські війська завдали масованого удару по українських об’єктах енергетики.

Про це заявив міністр енергетики Германа Галущенко.

За його даними, росіяни атакують енергетичні об’єкти по всій Україні. Через це оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.

Масована атака на Україну

Зранку 28 листопада по всій Україні оголосили повітряну тривогу, росія атакує всіма наявними типами озброєння — ракетами різних типів та безпілотниками.

Вибухи лунали в низці міст України, зокрема у Луцьку, Харкові та Одесі