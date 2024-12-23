У Тернополі до 15 років тюрми засуджено зрадника,  який грабував жителів Херсонщини

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до 15 років тюрми засуджено чергового зрадника з Донбасу, який допомагав росіянам захоплювати населені пункти лівобережжя Херсонщини.

Слідчими СБУ встановлено, що житель тимчасово окупованої Макіївки у березні 2022 року добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав незаконного збройного формування терористичної організації «днр». Згодом у складі підрозділів російських окупаційних військ він брав участь у захоплені Херсонської області, а також допомагав загарбникам встановлювали окупаційний режим на підконтрольних ворогу територіях.

Під час чергування на ворожих блок-постах поруч із селом Князе-Григорівка бойовик здійснював пошук і затримання проукраїнських жителів Каховського району Херсонщини. Крім того, зрадник не гребував грабунком місцевих жителів, насильно відбираючи у селян цінні речі та продовольство.

На підставі зібраних доказів Тернопільський міськрайонний суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст.111-1 (колабораційна діяльність).

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією майна. Також засудженому заборонено обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади, державного управління та місцевого самоврядування строком на 14 років.

Оскільки на даний час зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні «in absentia» (за відсутності обвинуваченого) за підтримки державного обвинувачення Тернопільською обласною прокуратурою. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати його затримання та реального виконання покарання.

Наразі тривають комплексні заходи правоохоронців з розшуку колаборанта та його притягнення до фактичної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України.