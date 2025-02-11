Військові, які самовільно залишили частини, мають можливість повернутися до 1 березня

Кожен військовослужбовець, який хоче повернутися на службу, має прибути до своєї частини. Як альтернатива – він може з’явитися до територіальних підрозділів ДБР чи Військової служби правопорядку або Нацполіції. Міноборони також дозволило звернутися до однієї із 17 військових частин із затвердженого Генеральним штабом списку або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії.