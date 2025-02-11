Хвилина мовчання на честь Сергія ХОРОЩАКА

Сергій був майстром своєї справи – створював унікальні меблі, вкладаючи у роботу душу і талант. Його вміння працювати руками стало безцінним даром для побратимів на фронті, де він майстерно облаштовував позиції та бліндажі.

З першого дня повномасштабного вторгнення 42-річний Сергій добровільно став на захист України у лавах територіальної оборони. Пройшов важкі бої на Харківщині та Донеччині, проявляючи неймовірну сміливість.

“Тримайтеся” – таким було його останнє слово до побратимів. 13 лютого 2023 року Сергій загинув від ворожої кулі біля села Масютівка на Харківщині.

“Він був справжнім – з щирою посмішкою та добрими очима, надзвичайно любив життя”, – згадують друзі. Для рідних він назавжди залишиться люблячим батьком, турботливим сином, вірним чоловіком.

За мужність у захисті України Сергій ХОРОЩАК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились мама Галина Іванівна, дружина Галина та сини Володимир і Андрій.